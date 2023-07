Kolejna afera w Motorze Lublin. Kontrowersyjny trener zwyzywał kierownika

Motor Lublin może czuć się zadowolony po ubiegłym sezonie eWinner 2. Ligi. Choć nie uzyskał bezpośredniego awansu, to zdołał wywalczyć promocję na zaplecze PKO Ekstraklasy dzięki wygraniu baraży – najpierw z Kotwicą Kołobrzeg, a później ze Stomilem Olsztyn. Klub pomału przygotowuje się do rywalizacji na drugim szczeblu rozgrywkowym, lecz znów jest o nim głośno nie ze względów sportowych.

Goncalo Feio zwyzywał kierownika Motoru Lublin

Kilka miesięcy temu o Goncalo Feio mówiła cała sportowa Polska. Trener klubu uderzył kuwetką na dokumenty prezesa klubu, a także zwyzywał rzeczniczkę prasową. Choć z pozoru wydawało się, że Portugalczyk nie ma czego szukać w Motorze, to murem stanął za nim właściciel klubu, Zbigniew Jakubas. Zrezygnował z poszkodowanych, stawiając dalej na współpracę ze szkoleniowcem. Ten pomimo kary odpłacił się sukcesem sportowym. Gdy w ostatnich dniach poinformował zespół, że jego kontrakt nie został przedłużony, zawodnicy zespołu postanowili zastrajkować. Działanie pomogło, bo znalazła się nowa umowa na Feio, a Jakubas tłumaczył później całą sytuację „nieporozumieniem”.

Teraz jednak konflikt wybuchł w samym sztabie szkoleniowym. Jak poinformował portal sport.pl w poniedziałek Feio miał zwyzywał wieloletniego kierownika drużyny Dariusza Baryłę. Nie wiadomo dokładnie, o co poszło, lecz jak informuje serwis weszlo.com Feio stracił nad sobą panowanie i powiedział do współpracownika: „Cioto, nie masz prawa nazywać się Motorowcem! Wypier*****!” Baryła stwierdził, że nie zamierza dalej pracować w klubie, gdy będzie w nim pracować Feio. Nie pojechał przez to z zespołem na obóz przygotowawczy do Kielc. Gdy za kierownikiem wstawił się jeden z asystentów, Przemysław Jasiński, Feio postanowił, że jego również nie zabierze na zgrupowanie. Sport.pl informuje, że członek sztabu przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim.

Motor Lublin powalczy w 1. Lidze

Motor Lublin awansował do 1. Ligi wraz z Polonią Warszawa i Zniczem Pruszków. Ostatni raz na tym szczeblu klub ze stolicy województwa lubelskiego grał w sezonie 2009/2010.

