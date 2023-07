Prokuratura i PZPN wszczęły dochodzenie ws. trenera Motoru Lublin. Sukces może przerodzić się w porażkę

Kilka tygodni temu Motor Lublin, prowadzony przez Goncalo Feio odniósł wielki sukces, awansując w barażach eWinner 2. Ligi do Fortuna 1. Ligi. Jednak poza wynikami sportowymi równie wiele mówi się o wybrykach szkoleniowca Motoru, który najpierw doprowadził do rezygnacji rzeczniczki prasowej zespołu oraz uderzył tacką na dokumenty prezesa klubu, po czym został obroniony przez właściciela. Teraz zaś obraził kierownika drużyny i jego asystenta, przez co ci także złożyli rezygnację. Sprawy zaszły na tyle daleko, że zajęły się nią odpowiednie organy.

Prokuratura i PZPN wszczęły śledztwo ws. Goncalo Feio

Po awansie do Fortuna 1. Ligi Motor Lublin na jakiś czas został bez trenera, ale po proteście piłkarzy Portugalczyk został przywrócony do pracy. Wszyscy myśleli wówczas, że problemy zostaną zażegnane, ale na kolejne nie przyszło czekać długo. Teraz wszystkiemu przygląda się PZPN, co jest także pokłosiem wywiadu byłego asystenta Goncalo Feio, Martina Bielcy dla sport.pl. Trener wyjawił wówczas, jak wyglądały kulisy pracy z Portugalczykiem i wcale nie należały do najłatwiejszych.

Następnie pełnomocnik Bielcy złożył dokumentację oraz dowody do PZPN, po czym sprawa trafiła do Komisji Dyscyplinarnej i ostatecznie rzecznika etyki związku. Trener wyznał również, że Motor Lublin prowadzi niepokojącą politykę wobec Goncalo Feio i nie robi niczego, by zdyscyplinować szkoleniowca.

— Za każdym razem organy jurysdykcyjne PZPN obserwują też zachowanie pracodawcy trenera, czyli klubu. W przypadku trenera Motoru Lublin polityka klubu względem niego jako pracownika jest niepokojąca. Klub nie jest w stanie zdyscyplinować swojego pracownika i sprawy nieustannie trafiają do Komisji Dyscyplinarnej PZPN — mówił rzecznik dyscyplinarny PZPN Adam Gilarski w rozmowie ze sport.pl.

Prokuratura zajęła się sprawą trenera Motoru Lublin

Tymczasem serwis wyborcza.pl poinformował, że atakiem na byłego prezesa Motoru Lublin zainteresowała się Prokuratura Rejonowa Lublin-Południe i wszczęto już śledztwo w tej sprawie. Mężczyzna złożył zawiadomienie na Goncalo Feio już 22 maja.

