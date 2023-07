Legenda Chelsea wraca do klubu. „Cieszę się, że wracam do domu”

Właściciele Chelsea, którymi od koniec maja 2022 roku zostali amerykański biznesmen, Todd Boehly, oraz firma Clearlake Capital, robią generalne porządki po bardzo nieudanym poprzednim sezonie. The Blues zajęli dopiero 12 miejsce w tabeli Premier League i mogą pomarzyć o grze w europejskich pucharach.

Wielkie porządki w Chelsea

W związku z tym postanowiono przewietrzyć m.in. szatnię. Do zespołu dołączyli Christopher Nkunku z RB Lipsk, czy Nicolas Jackson z Villarreal. Z kolei z zespołem pożegnali się Kai Havertz, który od teraz będzie bronił barw Arsenalu, Mason Mount – trafił do Manchesteru United, Mateo Kovacic – odszedł do Manchesteru City. Ponadto do Arabii Saudyjskiej odeszli Edouard Mendy i Kalidou Koulibaly.

Do zmian doszło także w sztabie szkoleniowym. Do The Blues powróciła legenda tego klubu i były piłkarz. John Terry, bo o nim mowa objął funkcję w klubowej akademii.

„Cieszę się, że wracam do domu” – napisał Terry

Powrót Johna Terry’ego do Chelsea

Były środkowy obrońca już pracował na podobnym stanowisku, lecz ten później zdecydował się odejść do Leicester City, które spadło z Premier League. Ta sytuacja sprawiła, że postanowił wrócić do Chelsea. Kibice The Blues bardzo ucieszyli się z powrotu Johna Terry'ego do klubu. Pod jego postem na Twitterze znajdują się same komentarze, które cieszą się z przybycia legendarnego obrońcy. "Witamy z powrotem" – czytamy. Większość komentarzy kończy się emoji niebieskiego serca, które jest w barwach londyńskiego klubu.

twitter

John Terry trafił do Chelsea w 1995 roku, gdzie przebywał aż do 2017 roku, z małym wyjątkiem w 2000 roku, kiedy został wypożyczony do Nottingham Forest. Pod koniec kariery ten zdecydował się odejść na sezon do Aston Villi, która wówczas grała w drugiej lidze angielskiej.

