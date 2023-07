Nie żyje Luis Suarez Miramontes. To legenda FC Barcelony i Interu

Bardzo smutne wieści przekazali przedstawiciele Interu Mediolan. Klub poinformował, że zmarła ich legenda – Luis Suarez Miramontes. „FC Internazionale Milano, jego prezydent Steven Zhang, wiceprezydent Javier Zanetti, dyrektorzy generalni Alessandro Antonello i Giuseppe Marotta, trener Simone Inzaghi i jego sztab, piłkarze i cały świat Interu łączą się w kondolencjach z powodu odejścia Luisa Suareza” – czytamy.

Początki kariery Luisa Suareza Miramontesa

W pożegnalnym wpisie Inter Mediolan wspomina Luisa Suareza Miramontesa. „Jest niemożliwy do sklasyfikowania, trudny nawet do opisania. Gdyby grał w dzisiejszych czasach, media społecznościowe byłyby zapchane filmikami z jego zagraniami” – pisze klub i przypomina, co głosił były argentyński piłkarz Helenio Herrera: »Jeśli nie wiesz, co zrobić, podaj piłkę Suarezowi« – czytamy.

Suarez urodził się w La Corunie, 2 maja 1935 roku. Był synem rzeźnika i bratem dwóch piłkarzy. W wieku 18 lat po raz pierwszy wszedł na boisko z drużyną z rodzinnego miasta, przeciwko Barcelonie. Blaugrana wygrała 6-1, ale wszystkie oczy i komentarze skierowane były na niego. „Luisito, nawet jako chłopiec, był»maestro«. Ponieważ nosił dziesiątkę, grał z wysoko podniesioną głową, używał prawej i lewej nogi. Widział grę, miał tempo i niepowtarzalny styl” – wspomina klub.

Luis Suarez Miramontes jest pierwszym i jedynym Hiszpanem ze Złotą Piłką

Jego triumfy z FC Barceloną, uznanie na poziomie europejskim poskutkowały zdobyciem przez Luisa Suareza Miramontesa Złotej Piłki w 1960 roku. Jest on pierwszym i jak dotąd jedynym Hiszpanem, który ją wygrał. Był także pierwszym Hiszpanem, który zagrał w mistrzostwach Włoch. Przybył do Interu w 1961 roku na prośbę Angelo Morattiego. Transakcja była tak ważna, że dzięki wpływom z jego sprzedaży Barcelona ukończyła budowę stadionu Camp Nou.

„Pożegnanie Luisito pozostawia nas z głęboką melancholią: nostalgia za jego doskonałym i niepowtarzalnym futbolem, który w rzeczywistości inspirował pokolenia, łączy się ze wspomnieniem wyjątkowego piłkarza i wielkiego, wielkiego piłkarza Interu. Będziemy za nim tęsknić – kończy klub.

twitterCzytaj też:

Kylian Mbappe uderzył w PSG. „Gra tam nie pomaga”Czytaj też:

Znamy datę prezentacji Leo Messiego i Sergio Busquetsa. Oficjalne potwierdzenie Interu Miami