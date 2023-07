Żona Edwina van der Sara powiedziała prawdę o zdrowiu jej męża. Zamieściła oświadczenie

Wieści o dramacie, jaki przeszedł Edwin van der Sar, błyskawicznie rozeszły się po świecie piłki nożnej i przyprawiły o ciarki wszystkich jego kibiców. Legendarny bramkarz doznał wylewu krwi do mózgu i błyskawicznie został hospitalizowany. Każdego dnia fani byłego golkipera Manchesteru United wyczekują nowych wieści ws. jego stanu zdrowia i potencjalnej poprawy. Głos w tej sprawie zabrała żona 52-latka, poniekąd uspokajając kibiców.

Żona Edwina van der Sara przekazała nowe wieści ws. zdrowia męża

Edwin van der Sar doznał wylewu krwi do mózgu podczas urlopu na terenie Chorwacji. Informacja o takim stanie rzeczy trafiła do mediów w piątek, 7 lipca. Pierwotne komunikaty wskazywały na to, że pierwsza doba po przyjęciu 52-latka na oddział intensywnej terapii będzie kluczowa, ponieważ jego sytuacja nie była ciekawa i jego życiu zagrażało niebezpieczeństwo. Z biegiem czasu na szczęście stan zdrowia Holendra zaczął ulegać poprawie, a jego żona Annemarie przekazała nowe wieści za pośrednictwem mediów społecznościowych Ajaxu Amsterdam.

„Edwin nadal przebywa na oddziale intensywnej terapii, ale jego stan jest stabilny. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Za każdym razem, gdy go odwiedzamy, jest komunikatywny. Musimy cierpliwie czekać, aby zobaczyć, jak rozwinie się jego sytuacja” – czytamy w oświadczeniu małżonki legendarnego bramkarza.

twitter

Edwin van der Sar występował w barwach reprezentacji Holandii 130 razy, w międzyczasie stając się legendą takich klubów jak: Ajax Amsterdam, Manchester United czy Juventus. W barwach dwóch pierwszych wymienionych sięgał po puchar Ligi Mistrzów. Po zakończeniu kariery został działaczem klubu z Amsterdamu a z biegiem czasu jego dyrektorem generalnym. Z piastowanego stanowiska zrezygnował po zakończeniu minionego sezonu.

Czytaj też:

Grzegorz Krychowiak przerwał milczenie. Były reprezentant ofiarą dużego oszustwa?Czytaj też:

Ile polskie kluby mogą zarobić za występy w europucharach? Wielkie kwoty