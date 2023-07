Orlen wydał oświadczenie ws. afery PZPN. Stanowcza reakcja

Kilka dni temu serwis „WP Sportowe Fakty” opublikował artykuł, w którym zauważono, iż w trakcie delegacji PZPN na mecz Mołdawia – Polska obecny był były działacz piłkarski Mirosław Stasiak, który był zamieszany w największą aferę korupcyjną w historii polskiej piłki nożnej. Najpierw PZPN zdecydował się zareagować na zarzuty stawiane we wspomnianym materiale, a teraz oświadczenia w tej sprawie wydają oficjalni partnerzy instytucji.

Orlen wydał oświadczenie ws. afery z Mirosławem Stasiakiem

Biuro prasowe PKN Orlen opublikowało na Twitterze oficjalne oświadczenie, którym stanowczo zaprzeczono wszelkim spekulacjom na temat rzekomych powiązań spółki z Mirosławem Stasiakiem.

„Informujemy, że pan M. Stasiak nie był gościem koncernu, podczas wyjazdu organizowanego przez PZPN do Mołdawii. Stanowczo zaprzeczamy wszelkim sugestiom w tym temacie” – czytamy w komunikacie biura prasowego Orlenu opublikowanym na Twitterze.

twitter

PZPN reaguje, sponsorzy mają wątpliwości

W czwartek, 13 lipca Polski Związek Piłki Nożnej opublikował oświadczenie, którym wyjaśniono zaistniałe okoliczności.

„W nawiązaniu do publikacji na temat uczestników wyjazdu do Kiszyniowa na mecz reprezentacji Polski z Mołdawią, informujemy, że za każdym razem przekazujemy naszym partnerom biznesowym określoną pulę miejsc. Mirosław Stasiak był uczestnikiem wyjazdu na zaproszenie jednego z partnerów (ze względu na zasady poufności, nie możemy informować, którego z nich). Czas, potrzebny na zweryfikowanie okoliczności tej niedopuszczalnej sytuacji i wypracowanie wspólnego stanowiska z partnerami biznesowymi, posłużył nam również do wyciągnięcia ważnych wniosków dla federacji” – czytamy w oficjalnym komunikacie PZPN.

Prezes firmy InPost, Rafał Brzoska opublikował wpis, którym dał jasno do zrozumienia, że wspomniane okoliczności stawiają spółkę w trudnej sytuacji, dlatego zastanawiają się nad kontynuacją współpracy.

„Sugerowanie przez PZPN, że osoba powiązana z korupcją w piłce, czyli pan Stasiak rzekomo był zaproszony do Mołdawii przez jednego ze sponsorów (gdzie InPost jest jednym ze sponsorów) jest skandalicznym nadużyciem! Na meczu od nas byli jedynie pracownicy firmy. Oczekujemy natychmiastowego podania informacji, który ze sponsorów rzekomo zaprosił tę osobę. Po drugie – bardzo poważnie zastanawiamy się nad kontynuowaniem wsparcia polskiej piłki w formule, którą ostatnio obserwujemy. Nie pozwolimy na to, by nasz brand był wiązany z korupcją” – napisał prezes InPost.

Czytaj też:

Rafał Brzoska grzmi po oświadczeniu PZPN. Grozi końcem współpracy ze związkiemCzytaj też:

Ustawiał mecze i poleciał z reprezentacją na mecz. Poważny zarzut w stronę Cezarego Kuleszy