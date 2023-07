Szokująca pomyłka przy prezentacji gwiazdy. Pokazano nie tego piłkarza

Pozyskanie Lionela Messiego i Sergio Busquetsa przez Inter Miami ma naznaczyć nową epokę nie tylko w historii klubu z Florydy, ale też całej Major League Soccer. Obaj piłkarze zostali już oficjalnie zaprezentowani w nowym klubie, a podczas premierowego pokazu na stadionie pojawiło się dziesiątki tysięcy kibiców. Tymczasem w mediach społecznościowych popełniono rażący błąd, który błyskawicznie został wyłapany przez fanów na całym świecie.

Oficjalnie: Lionel Messi i Sergio Busquets nowymi piłkarzami Interu Miami

Oficjalna prezentacja Lionela Messiego i Sergio Busquetsa w Interze Miami odbyła się w niedzielę, 16 lipca. Przybycie byłych gwiazdorów FC Barcelony, którzy znajdują się już bliżej niż dalej końca kariery, ma dać nowe tchnienie w drużynę klubu Davida Beckhama, którego stery kilka dni temu przejął dobrze znany kibicom Blaugrany Argentyńczyk Gerardo Martino. Daje to nadzieje kibicom Interu na poprawę wyników osiąganych przez ekipę, która w poprzednim sezonie konferencji wschodniej Major League Soccer zajęła ostatnie, osiemnaste miejsce.

Lionel Messi oczywiście otrzymał koszulkę z numerem 10, z którym występuje przez znaczącą większość swojej kariery, natomiast Sergio Busquets zagra z numerem 5, który nosił również w FC Barcelonie. – Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być częścią Interu Miami – powiedział hiszpański defensywny pomocnik podczas oficjalnej prezentacji. Zdaniem kibiców jego transfer jest też pewnym trikiem, który ma pozwolić Lionelowi Messiemu w lepszej adaptacji w USA i odwrotnie. Z klubem łączony jest również Jordi Alba, który pozostaje bez klubu.

Rażący błąd podczas prezentacji Sergio Busquetsa w MLS

Prezentacja na stadionie to jedno, a w mediach społecznościowych drugie. Jak słusznie zauważyli kibice Interu Miami i nie tylko, przedstawiciele Major League Soccer, chcąc zaznaczyć, jaki zawodnik dołączył do ich ligi, pomylili piłkarzy. Do zdjęcia, przedstawiającego trofea zdobyte przez Sergio Busquetsa dodano zdjęcie... byłego zawodnika a obecnie trenera młodego rocznika Realu Madryt, Alvaro Arbeloi.

twitter

Błąd został błyskawicznie naprawiony, jednak w internecie nic nie ginie. Chwilę później administrator MLS na Twitterze wybrnął z sytuacji, publikując ponownie to samo zdjęcie, jednak dopisując: „Dlaczego Arbeloa i Busquets wyglądają tutaj tak podobnie? Admin potrzebuje nowych okularów”. Kibice odebrali to żartobliwie.

Czytaj też:

Cristiano Ronaldo pobił rekord Guinnessa. Niebywałe osiągnięcie PortugalczykaCzytaj też:

Szef Interu Miami zdradził, ile zarobi Lionel Messi. Podpisał szokujący kontrakt