Zbigniew Boniek zaatakował Janusza Kowalskiego. Otrzymał mocną odpowiedź

Zbigniew Boniek niejednokrotnie zamieszczał w mediach społecznościowych kontrowersyjne wpisy, które następnie w błyskawicznym tempie rozchodziły się w internecie. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej bardzo rzadko wypowiada się na tematy polityczne, jednak zdarza mu się poruszyć niektóre jej wątki. Jednak takiego zachowania mało kto się po nim spodziewał, gdyż publicznie zaatakował posła PiS Janusza Kowalskiego i doczekał się odpowiedzi.

Zbigniew Boniek zaatakował Janusza Kowalskiego

Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Janusz Kowalski wybrał się do Opola, co zakomunikował w mediach społecznościowych. Zamieścił na Twitterze krótki film, do którego dodał opis: „Punktualnie 7.00 w Opolu nad Odrą. Za mną moje ukochane Zaodrze i moja podstawówka – Szkoła Podstawowa nr 8” – napisał polityk, dodając życzenia błogosławionej niedzieli dla wszystkich. Zbigniew Boniek, widząc ten wpis, nie pozostał wobec niego obojętny i dość niespodziewanie zaatakował publicznie autora publikacji, podając dalej nagranie i dodając zaczepny wpis:

„To była jedyna szkoła pana, panie pośle? Wzajemnie miłej niedzieli” – napisał były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Janusz Kowalski odpowiedział Zbigniewowi Bońkowi

Zbigniew Boniek nie musiał długo czekać na odpowiedź, ponieważ już zaledwie po kilku godzinach postanowił posłać wobec byłego piłkarza ciętą ripostę. Wszystko wskazuje na to, że słowa Zbigniewa Bońka mocno go uraziły, gdyż dodał na Twittera jego zdjęcie z Wojciechem Jaruzelskim sprzed wielu lat, dodając do niego równie zaczepny opis.

„Gdy ja chodziłem do Szkoły Podstawowej nr 8 w Opolu i uczono mnie, że ze złymi ludźmi nigdy nie wolno się spotykać, pan niestety chadzał w tym samym czasie w inne miejsca” – napisał Janusz Kowalski.

