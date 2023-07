Lionel Messi znów robi show w MLS. Inter Miami ponownie wygrywa

Występami Lionela Messiego piłkarscy kibice zachwycają się od wielu lat. Argentyńczyk uważany jest za jednego z najwybitniejszych zawodników w historii. Swoją klasę Messi potwierdził m.in. podczas ostatniego mundialu w Katarze (2022). Tytuł mistrzowski dla Argentyny, a dodatkowo wyróżnienie dla najlepszego piłkarza turnieju, to było coś, na co wielki gracz czekał właściwie przez całą karierę.

Lionel Messi poprowadził Inter Miami do kolejnego zwycięstwa

Kilka tygodni temu stało się to, czego można się było spodziewać. Messi zakończył swój mało udany, dwuletni okres gry dla Paris Saint-Germain. Wbrew pierwszym doniesieniom Argentyńczyk nie zdecydował się jednak na powrót do ukochanej FC Barcelony. Choć dla Dumy Katalonii Messi zrobił wiele, podobnie jak klub dla samego zawodnika, to te drogi rozeszły się na dobre.

Messi wylądował w Interze Miami. Klub, którym zarządza David Beckham, ma wielkie plany na przyszłość. Kluczowym elementem układanki był Messi, który zdecydował się na zaangażowanie w rozwój piłki nożnej w MLS. Wejście do nowego miejsca Messi ma imponujące. Zaczęło się od gola przeciwko Cruz Azul, na wagę zwycięstwa (2:1), a w drugim występie Argentyńczyk ustrzelił dublet i dorzucił asystę.

Tym razem „ofiarą” Messiego i jego kolegów z Interu była Atlanta United. Skończyło się na efektownym 4:0 dla klubu z Miami. Zespół występuje w rozgrywkach Leagues Cup, a kolejny pojedynek Inter rozegra 2 sierpnia. Niewykluczone, że będzie to kolejna okazja do zobaczenia popisów Messiego, z golami i asystami włącznie.

Ile Lionel Messi zarobi w Interze Miami?

Jeden z szefów Interu Miami Jorge Mas poinformował kilka tygodni temu, jak będą wyglądały zarobki argentyńskiego geniusza futbolu w MLS. Rekordzista La Ligi pod względem strzelonych bramek będzie mógł liczyć na zarobek, którego kwota może osiągnąć nawet 60 mln dolarów rocznie.

Taka stawka jest jedną z najwyższych na świecie, a dodatkowo już teraz wiadomo, że Messi będzie najlepiej zarabiającym graczem w MLS. Dodatkowo Argentyńczyk będzie miał zyski w tzw. Season Pass, czyli ligowym pakiecie streamingowym. To też efekt lobbowania ze strony firmy Apple.

Dodatkowo zaangażowany ma być Adidas, również współpracujący od lat z argentyńskim wirtuozem futbolu. Umowa Argentyńczyka w Miami to także dodatkowo zakup udziałów jednego z klubów MLS po zakończeniu kariery.

