Jeremy Sochan wyśmiał Xaviego. Chodzi o mecz z Arsenalem

FC Barcelona rozpoczęła swoje tournee po Stanach Zjednoczonych. Pierwszy mecz Duma Katalonii miała rozegrać z Juventusem, ale z powodu wirusa, który wykluczył wielu zawodników to spotkanie zostało odwołane. Po dojściu do siebie mistrzowie Hiszpanii wyszli na mecz z Arsenalem. Choć Robert Lewandowski wpisał się na listę strzelców w siódmej minucie, a do przerwy było 2:2, to ostatecznie Blaugrana przegrała aż 3:5. „Lewy” spędził na boisku tylko 45 minut, a z kolei Jakub Kiwior na plac gry wszedł dopiero w 70. minucie.

Zaskakująca wypowiedź Xaviego po meczu z Arsenalem

Po ostatnim gwizdku Xavi wypowiedział się na temat tego spotkania. Ten wyznał, że porozmawiał z trenerem Arsenalu na temat postawy jego podopiecznych. „Pod koniec spotkania powiedziałem Mikelowi Artecie, że ten mecz wyglądał, jakby był w Lidze Mistrzów, ponieważ intensywność, którą narzucili, nie była normalna dla meczu towarzyskiego” – wyznał Hiszpan, cytowany przez „afcstuff”.

„Dla nas był to zaledwie pierwszy mecz, poza tym byliśmy po wirusie... było to dla nas naprawdę trudne. Nasza intensywność mnie nie zaskoczyła. Ich – tak. Tyle fauli taktycznych... to nie jest normalne” – powiedział trener Barcelony, i dodał, że doskonale rozumie, że każdy chce wygrywać mecze.

Jeremy Sochan wyśmiał Xaviego

Na słowa Xaviego zareagował polski zawodnik w NBA Jeremy Sochan, który na co dzień jest kibicem Arsenalu. „Co to jest za mentalność?” – zapytał prześmiewczo, dodając płaczącą ze śmiechu emoji.

Barcelona w USA rozegra jeszcze dwa mecze towarzyskie. W sobotę w Dallas z Realem Madryt, a na koniec 1 sierpnia w Las Vegas z AC Milan. Nowy sezon La Liga rozpocznie się już 13 sierpnia. Tytułu będzie bronić Duma Katalonii na czele z Robertem Lewandowskim, który został królem strzelców zeszłej kampanii. Blaugrana swój pierwszy mecz rozegra z Getafe o godz. 21:30.

