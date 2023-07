Poznaliśmy gospodarzy Euro 2032. Mieli ze sobą walczyć, będą organizować razem

Trzeba przyznać, że to jeden z najbardziej zadziwiających zwrotów akcji, jakie można było obserwować w ostatnich latach w wyścigu po niezwykle istotną imprezę piłkarską. UEFA dzięki federacjom Turcji oraz Italii będzie miała banalnie proste zadanie. Właściwie 28 lipca 2023 wyjaśniło się, że to te kraje będą organizować wspólnie Euro 2032.

Rosja wykluczona z rywalizacji ze względu na wojnę w Ukrainie

Warto przypomnieć, że początkowe informacje odnośnie mistrzostw Starego Kontynentu zaplanowanych na 2032 roku, były dosyć szokujące. W wyścigu po prawo miana gospodarza ME wystartowała bowiem Rosja i długo była „w grze”, jeśli mowa o organizację turnieju.

Sytuacja uległa jednak zmianie po wybuchu wojny w Ukrainie. Rosjanie, a dokładniej wojska kierowane przez Władimira Putina, wjechały na ukraińską ziemię i są tam nieprzerwanie od końcówki lutego 2022 roku. Miesiąc później zarówno FIFA jak i UEFA wykluczyły rosyjskie reprezentacje oraz kluby w międzynarodowej rywalizacji.

Z tego też względu w rywalizacji o ME 2032 pozostały tylko dwie kandydatury. Włosi oraz Turcy, którzy chcieli pokazać całej Europie, jak bardzo kochają futbol reprezentacyjny. W piątek (tj. 28 lipca) okazało się, że Włoska Federacja Piłkarska (FIGC) ogłosiła połączenie sił ze stroną turecką. Każde państwo przygotuje po pięć miast-gospodarzy.

W jakich miastach rozegrane będzie Euro 2032?

Dla Turcji będzie to pierwsza okazja do organizacji turnieju rangi mistrzostw Europy. W przypadku Włochów okazja do miana państwa-gospodarza Euro przypadła im w 1968 oraz 1980 roku. Miastami-gospodarzami mają być m.in. Rzym, Neapol, Mediolan, Turyn, Bari czy Florencja. Dokładna lista pięciu wybrańców zostanie podana wkrótce. Strona turecka, póki co nie ujawniała swoich pomysłów na lokalizacje meczów.

Dodatkowo w ostatnim Euro 2020 włoska strona była jednym z krajów, które gościły ME. Co więcej, Włosi zdobyli tytuł, wygrywając przed dwoma laty (turniej przesunięty przez pandemię COVID-19) w finale na Wembley z Anglikami.

