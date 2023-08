Wisła Kraków zaskoczyła ws. Jakuba Błaszczykowskiego. Legenda zagra jeszcze raz

Pierwotny plan był taki, żeby Jakub Błaszczykowski pożegnał się z rolą czynnego piłkarza, występując w barwach Wisły Kraków na boiskach PKO BP Ekstraklasy. Krakowianie na finiszu sezonu 2022/23 przegrali jednak bezpośredni awans, a następnie pogrzebali swoje szanse na powrót do elity przegranymi barażami. „Kuba” rozstał się za to z kibicami kadry, występując w pożegnalnym meczu Polska – Niemcy (1:0) na PGE Narodowym.

Jakub Błaszczykowski pożegna się z kibicami Wisły Kraków

Krakowski klub zamierza jednak zorganizować specjalne pożegnanie dla swojego legendarnego zawodnika. Błaszczykowski w Wiśle grał od 2005 roku, kiedy przybył do niej z Rakowa Częstochowa. „Kuba” błyskawicznie stał się liderem drużyny. Niedługo później z Krakowa do większego futbolu wyciągnęła go Borussia Dortmund. Na koniec kariery Błaszczykowski powrócił jednak do Krakowa.

Co więcej, „Kuba” uratował Wisłę ze sporych tarapatów, inwestując sporo pieniędzy w mający problemy organizacyjno-finansowe klub z małopolskiej stolicy. Błaszczykowski równolegle do obowiązków gabinetowych pełnił również rolę czynnego piłkarza. Choć w tym drugim przypadku, mowa głównie o epizodach, ze względu na problemy zdrowotne.

Kibice klubu z Krakowa będą jednak mieli okazję, żeby podziękować Błaszczykowskiemu. Nie tylko w przypadku jego występów w biało-czerwonej koszulce reprezentacji Polski, jak miało to miejsce w czerwcu b.r., ale też w podobnych barwach Wisły.

Kiedy pożegnalny mecz „Kuby” dla Wisły Kraków?

Błaszczykowski po raz ostatni (teraz już na pewno) w oficjalnym meczu pojawi się w najbliższą sobotę 5 sierpnia. Wisła zagra w ramach ligowego pojedynku Fortuna 1. Ligi ze Stalą Rzeszów. Mecz rozpocznie się o godzinie 17:30.

Co ciekawe, najprawdopodobniej zostanie pobity rekord frekwencji zaplecza PKO BP Ekstraklasy. Zobaczyć Błaszczykowskiego ostatni raz najprawdopodobniej przyjdzie komplet 32 tysięcy kibiców. Tyle wejściówek oddano do sprzedaży na sobotni pojedynek, rozeszło się już ponad 22 000. A do soboty pozostało jeszcze kilka dni…

