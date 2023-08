Jakub Błaszczykowski zakończy dzisiaj karierę. To będą szczególne chwile

W ramach ligowej rywalizacji Wisła Kraków w sobotę zagra ze Stalą Rzeszów. Choć pierwotnie można było zakładać, że Jakub Błaszczykowski na swoje pożegnanie raz jeszcze pojawi się na murawie, ostatecznie „Kuba” będzie, ale w wersji cywilnej – nie tej piłkarskiej. A na trybunach pojawi się, tak czy owak, komplet 32 tysięcy fanów.

Pożegnanie legendy na stadionie Wisły Kraków

Błaszczykowski w Wiśle grał od 2005 roku, kiedy przybył do niej z Rakowa Częstochowa. „Kuba” błyskawicznie stał się liderem drużyny. Niedługo później z Krakowa do większego futbolu wyciągnęła go Borussia Dortmund. Na koniec kariery Błaszczykowski powrócił jednak do Krakowa.

Co więcej, „Kuba” uratował Wisłę ze sporych tarapatów, inwestując sporo pieniędzy w mający problemy organizacyjno-finansowe klub z małopolskiej stolicy. Błaszczykowski równolegle do obowiązków gabinetowych pełnił również rolę czynnego piłkarza. Choć w tym drugim przypadku, mowa głównie o epizodach, ze względu na problemy zdrowotne. Ostatnim akcentem boiskowym pomocnika okazało się pożegnanie z kibicami, w roli reprezentanta i kapitana kadry, na PGE Narodowym. Polacy w czerwcu zagrali z Niemcami, wygrywając (1:0), a Błaszczykowski rozegrał 16 minut. Dokładnie taki, magiczny numer, nosił na plecach w najważniejszych momentach zawodowej drogi.

W sobotę mecz na stadionie Wisły rozpocznie się o g. 17:30. Pojedynek będzie transmitowany na antenie Polsatu Sport Extra. Otoczka wokół pożegnania Błaszczykowskiego z pewnością będzie specjalnie odnotowana.

Jakub Błaszczykowski – legenda reprezentacji, Wisły i BVB

Przypomnijmy, że „Kuba” tylko w seniorskiej reprezentacji Polski łącznie 109 meczów, co przełożyło się na 7696 minut w roli reprezentanta. Pomocnik zdobył 21 goli, z czego trzy podczas finałów mistrzostw Europy. Polska z Błaszczykowskim na boisku odniosła 44 zwycięstwa, 32 remisy oraz 33 razy schodziła w roli drużyny pokonanej.

Na swoim koncie w czasie gry dla klubu z Dortmundu Błaszczykowski zapisał m.in. dwa tytuły mistrza Niemiec (2011 i 2012) oraz występ w finale Ligi Mistrzów (2013). W grze o najważniejsze trofeum w europejskiej piłce klubowej ostatecznie BVB zostało pokonane przez Bayern Monachium. „Kuba” tworzył razem z Łukaszem Piszczkiem i Robertem Lewandowskim słynne polskie trio w Dortmundzie, które w swoich najlepszym okresie nie miało sobie równych. Borussia Dortmund miała z Polaka pociechę w latach 2007-16. Dla BVB Błaszczykowski oficjalnie rozegrał 197 meczów, zdobywając 27 goli.

Raz jeszcze pozostaje się ukłonić zasłużonemu piłkarzowi, dziękując za wszystkie lata. Kibice Wisły, którzy zdołali zdobyć wejściówkę na sobotni mecz, będą mieli ku temu szczególną, jedyną taką okazję w obiekcie przy ulicy Reymonta w Krakowie.

