Wzruszające pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego. Nie mógł powstrzymać łez

Jakub Błaszczykowski zapowiedział zakończenie kariery kilka dni temu. Przed spotkaniem Wisły Kraków ze Stalą Rzeszów oficjalnie ogłosił, że żegna się z futbolem i choć początkowo spodziewano się, że zagra w pożegnalnym spotkaniu, to tak się nie stało. Jednak tuż przed rozpoczęciem meczu wyszedł z szatni na boisko, by oficjalnie podziękować za wszystko kibicom oraz kolegom z boiska. To była wyjątkowa chwila nie tylko dla zainteresowanego, ale również fanów.

Jakub Błaszczykowski oficjalnie zakończył karierę

Jakub Błaszczykowski powędrował na środek boiska, po czym przejął mikrofon od spikera. Kibice skandowali jego nazwisko z trybun, a piłkarz, próbując stłumić wzruszenie, długo zastanawiał się, co powiedzieć. W końcu zabrał głos: — Rzadko kiedy mi się to zdarza, ale nie wiem, co mam powiedzieć.

Dziękuję za wszystko — powiedział były zawodnik m.in. Borussii Dortmund czy VfL Wolfsburg, po czym pokłonił się nisko kibicom i skrył głowę w dłoni. Wówczas na telebimie zaprezentowano film specjalnie poświęcony piłkarzowi, który wspomniał jego bogatą i udaną karierę sportową.

Kariera Jakuba Błaszczykowskiego

Jakub Błaszczykowski trafił do Wisły Kraków w 2005 roku, dołączając wówczas do ekipy walczącej o mistrzostwo Polski. Już wtedy wiadomo było, że to wielki talent, który w przyszłości może wiele znaczyć w polskim futbolu. I nie pomylono się, bo zaledwie rok później zadebiutował w reprezentacji Polski, dla której zagrał łącznie 109 spotkań. Był kluczowym elementem kadry w takich turniejach, jak Euro 2012, Euro 2016, czy mistrzostwa świata 2018.

Jako zawodnik klubowy grał we wspomnianej wcześniej Borussii Dortmund, w której występował do 2016 roku z przerwą na krótkie wypożyczenie do włoskiej Fiorentiny. Następnie przeniósł się do VfL Wolfsburg, po czym w 2019 roku wrócił do Wisły Kraków, dla której zagrał 99 meczów w Ekstraklasie.

