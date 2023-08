Robert Lewandowski otworzył worek z bramkami. Szybkie trafienie w nowym sezonie

Robert Lewandowski nadal pozostaje kluczową postacią FC Barcelony. Duma Katalonii w ostatnim sezonie nie miała sobie równych i spokojnie przed końcem sezonu zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii. Napastnik reprezentacji Polski miał wydatny wpływ na wyniki, kończąc sezon z nagrodą dla króla strzelców La Liga.

Robert Lewandowski z bramką w Pucharze Gampera

Duma Katalonii ma już za sobą towarzyskie z Realem Madryt, AC Milan czy Arsenalem. Tylko w meczu z klubem z Londynu wbił piłkę do siatki rywala. Kibice nie byli zadowoleni z dyspozycji strzeleckiej ich napastnika. Mecz o Puchar Gampera jawił się jako szansa na pokazanie dobrej formy przed własną publicznością. Z powodu przebudowy legendarnego Camp Nou, Barca jest zmuszona rozgrywać mecze na Stadionie Olimpijskim, arenie zmagań, na której polscy piłkarze zdobyli w 1992 roku srebro igrzysk.

W towarzyskich rozgrywkach tym razem drużyna Xaviego Hernandeza mierzyła się z Tottenhamem. Londyńczycy mają za sobą słaby sezon Premier League, przez co zabraknie ich w tegorocznych europejskich pucharach. Lewandowski już 3. minucie zadał im cios, zdobywając gola. Polak otrzymał podanie od kolegi z zespołu i z ostrego kąta półwolejem uderzył tak, że bramkarz Tottenhamu nie mógł tego wybronić.

Tottenham Hotspur nie odpuszczał

Tottenham nie zamierzał odpuszczać i jeszcze do przerwy nie tylko wyrównał, ale wyszedł na prowadzenie. Strzelcem obu goli był Oliver Skipp. W 82. minucie do remisu doprowadził Ferran Torres, który 20 minut wcześniej zmienił polskiego zawodnika. Barca ponownie prowadziła po golu Ansu Fatiego w 90. minucie. Kilka chwil później Abde Ezzalzouli jeszcze dorzucił kolejną bramkę, przez co zespół Xaviego mógł być pewny zwycięstwa.

Robert Lewandowski będzie rozgrywał drugi sezon w barwach FC Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski trafił do klubu po ośmiu latach spędzonych w Bayernie Monachium. Z monachijczykami cieszył się z każdego możliwego trofeum klubowego. Dodatkowo kilkukrotnie otrzymywał nagrodę dla najlepszego strzelca Bundesligi.

