Sensacyjny powrót do PZPN! Były prezes otrzymał nowe stanowisko

To bezapelacyjnie jeden z najgłośniejszych powrotów do Polskiego Związku Piłki Nożnej ostatnich lat. Michał Listkiewicz pełnił funkcję prezesa tej organizacji w latach 1999-2008 i był jedną z kluczowych osób, która przyczyniła się do wywalczenia praw do organizacji mistrzostw Europy w 2012 roku razem z Ukrainą. Poza tym był także sekretarzem generalnym związku. Teraz po kilkunastu latach nieobecności ponownie zasila szeregi PZPN.

Michał Listkiewicz przewodniczącym Komisji Zagranicznej PZPN

„Od dzisiaj obejmuję funkcję przewodniczącego Komisji Zagranicznej PZPN, dziękuję za zaufanie zarządowi związku, w którym pracowałem wiele lat będąc m.in. Wiceprezesem ds. zagranicznych za prezesury Kazimierza Górskiego. Przez 25 lat reprezentowałem Polskę w licznych komisjach FIFA i UEFA, uczestniczyłem w 15 mistrzostwach świata różnych kategorii, kierowałem PZPN w trakcie zakończonej wielkim sukcesem batalii o organizację EURO 2012. Znajomość 5 języków obcych też się przyda. Do współpracy zaproszę osoby doświadczone w pracy dyplomatycznej i w organizacjach międzynarodowych. Przed nami wielkie wyzwania, m.in. Finał Ligi Konferencji UEFA i finały ME kobiet do lat 19” – napisał Michał Listkiewicz w mediach społecznościowych.

Wcześniej w rozmowie z serwisem WP Sportowe Fakty były sędzia międzynarodowy powiedział, że propozycja dla niego napłynęła od wiceprezesa ds. zagranicznych Mieczysława Golby oraz sekretarza Łukasza Wachowskiego. – Za prezesury Kazimierza Górskiego byłem wiceprezesem ds. zagranicznych i wiem, że to ważna dziedzina. Na szczęście PZPN ma mocną pozycję międzynarodową, to efekt jeszcze Euro 2012. Potem były m.in. mistrzostwa świata do lat 20 czy dwa finały Ligi Europy – dodawał emerytowany arbiter.

