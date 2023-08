Falstart Czesława Michniewicza w Arabii Saudyjskiej. Grzegorz Krychowiak nie pomógł

Czesław Michniewicz podjął się ciekawego wyzwania po zakończeniu swojej pracy w roli selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Trener doprowadził Biało-Czerwonych do 1/8 finału mundialu w Katarze. To jednak nie przekonało szefostwa PZPN, które zdecydowało się na rozstanie z polskim szkoleniowcem oraz zatrudnienie Fernando Santosa.

Przegrany debiut Czesława Michniewicza w Arabii Saudyjskiej

Trzeba przyznać, że ofensywa transferowa saudyjskich klubów tego lata weszła na wyższy poziom. Dotychczas najbardziej znanym piłkarzem na boiskach ligi Arabii Saudyjskiej był Cristiano Ronaldo. Portugalczyk zdecydował się na przenosiny na peryferia futbolu, przynajmniej z europejskiego punktu widzenia, w grudniu 2022 roku.

CR7 nadal jest twarzą przemian klubowego futbolu na saudyjskim polu. W letnim okienku transferowym do Portugalczyka dołączyło jednak kilka znanych postaci. Poza Cristiano, który gra dla Al-Nassr, kibice z Arabii Saudyjskiej na żywo mogą oglądać np. Karima Benzemę. Czyli zdobywcę „Złotej Piłki” za rok 2022, niedawną gwiazdę Realu Madryt. Francuz podjął jednak decyzję o wyprowadzce z Europy. Były snajper Królewskich został zawodnikiem Al-Ittihad.

Do Al-Hilal na dniach przeniesie się za to Neymar. Brazylijczyk wybrał Saudyjczyków na rzecz Paris Saint-Germain, z którego niedawno „uciekł” – choć do USA – Lionel Messi. Al-Hilal to zasłużony klub, w którym pieniędzy nie brakuje. Choć Brazylijczyka na inaugurację ligi zabrakło, to w składzie wystąpili m.in. inny Brazylijczyk Malcom, Portugalczyk Ruben Neves – a sprowadzony został również Sergej Milinković-Savić. Serb dotychczas był gwiazdą Serie A, broniąc przez lata barw rzymskiego Lazio.

Al-Hilal na inaugurację sezonu 2023/24 wygrało na wyjeździe 3:1 z Abha Club. Czyli zespołem prowadzonym przez trenera Michniewicza. W barwach gospodarzy starcia nie zabrakło również Grzegorza Krychowiaka, ściągniętego do zespołu latem 2023.

twitter

Grzegorz Krychowiak nie pomógł w zatrzymaniu faworytów

Abha Club w porównaniu do Al-Hilal z pewnością ma inne cele na sezon w rozgrywkach ligowych. Michniewicz i jego zespół dzielnie stawiali czoła faworytom w poniedziałkowy wieczór. Do przerwy było jeszcze 1:1, ale w drugiej części swój popisowy występ skwitował wspomniany Malcom. Brazylijczyk ustrzelił bowiem hat-tricka.

Co ciekawe, asystę przy honorowym trafieniu dla drużyny Michniewicza zaliczył Krychowiak. Były reprezentant Polski nie zdołał jednak wraz z kolegami zatrzymać faworyta. Kolejne kolejki pokażą, czy mariaż Michniewicza z ligą saudyjską, był słuszny. Póki co trzeba obejść się smakiem w kontekście ligowych oczek na inaugurację.

Czytaj też:

Grzegorz Krychowiak z żalem do Fernando Santosa. To ma mu za złeCzytaj też:

Fatalne zachowanie byłego trenera mistrzów Europy. Dziennikarze nie mogą uwierzyć