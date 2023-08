Marek Papszun w elitarnym gronie. Chcą go w znanym francuskim klubie

Marek Papszun to postać niemalże pomnikowa dla częstochowskiego futbolu. Pochodzący spod Warszawy szkoleniowiec przejął klub w II lidze. Doprowadził go do kolejnych awansów, a następnie do Pucharu Polski i mistrzostwa Ekstraklasy. Jeszcze przed zakończeniem sezonu 2022/2023 ogłosił, że odejdzie z klubu. Jego miejsce na ławce trenerskiej zajął dotychczasowy asystent, Dawid Szwarga. Pod jego wodzą Raków radzi sobie bardzo dobrze, walcząc o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Marek Papszun widziany jako trener Bordeaux

Papszun nie ukrywa, że jest chętny na podjęcie pracy za granicą, lecz czeka na odpowiednią ofertę. Przyznał, że odrzucił już jedną, ale wobec zainteresowania jego osobą, czeka na lepszą propozycję. O tym, że marka trenera jest znana poza granicami Polski, świadczy m.in. fakt, że związany z Giroundins Bordeaux portal „WebGirondins” umieścił go w piątce najlepszych kandydatów na trenera klubu po zwolnieniu Davida Guliona.

Obecny szkoleniowiec nie cieszy się dużą sympatią, gdyż wyniki zespołu ze wschodu Francji są dalekie od oczekiwań. W pierwszych trzech meczach drużyna zdobyła zaledwie trzy punkty i zajmuje 15. miejsce w Ligue 2 (drugiej lidze francuskiej). Klub nie jest już tak mocny jak przed kilkunastoma laty gdy walczył o w Lidze Mistrzów oraz o mistrzostwo Ligue 1.

Dziennikarze portalu przedstawiając postać Papszuna zwrócili uwagę na liczne i szybkie awanse z Rakowem. Jest określany jako „trener z charakterem i jasnymi zasadami”. Oprócz niego w gronie potencjalnych kandydatów wymienia się Didiera Digarda, Rubiego Ferrera, Philippe Montaniera i Juliena Stephana. Autorzy nie ukrywają, że wybór Polaka byłby bardzo zaskakujący.

Kariera Marka Papszuna

Zanim Marek Papszun został trenerem Rakowa Częstochowa, pracował w Świcie Nowy Dwór Mazowiecki, Legionovii Legionowo, KS-ie Łomianki czy Dolcanie Ząbki. Ponadto był trenerem grup młodzieżowych Escoli Varsovia.

