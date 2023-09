Neymar najlepszy w historii. Prześcignął legendarnego Pelego

W ostatnich tygodniach o Neymarze zrobiło się wyjątkowo głośno. Zawodnik, który jeszcze dekadę temu uznawany był za murowanego kandydata do sięgnięcia po Złotą Piłkę, przeniósł się z PSG do arabskiego Al-Hilal za kwotę 90 milionów euro. Jednocześnie Brazylijczyk kontynuuje karierę w piłce reprezentacyjnej, co w tej chwili staje się dla niego pewnego rodzaju kartą przetargową do wywalczenia sobie zaufania brazylijskich kibiców. 31-latek wykorzystał to w najlepszy możliwy sposób.

Neymar został najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Brazylii. Prześcignął Pelego

Reprezentacje z Ameryki Południowej oficjalnie rozpoczęły zmagania eliminacyjne do mistrzostw świata w 2026 roku, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. W ostatnich meczach pierwszej kolejki zmierzyły się ze sobą reprezentacje Urugwaju z Chile oraz Brazylii z Boliwią. Szczególnie ciekawie zapowiadał się ten pierwszy mecz, choć większość oczu skierowana była na ten drugi. W obu meczach padły wyniki odpowiednio 3:1 i 5:1, a pojedynek Canarinhos już na zawsze zapisał się na kartach historii brazylijskiego futbolu.

Dwa gole w tym meczu zdobył Neymar, dla którego były to odpowiednio 78. i 79. trafienia w koszulce narodowej. Oznacza to, że stał się on indywidualnym liderem klasyfikacji strzelców w historii reprezentacji Brazylii. Dotychczas były zawodnik Santosu, FC Barcelony i Paris Saint-Germain dzielił pozycję numer jeden z legendarnym Pele, któremu udało się strzelić 77 oficjalnych goli w koszulce z brazylijskim herbem. Do zdobycia 79. goli Neymar potrzebował 125 meczów, co daje średnią 0,63 gola na spotkanie. Wszystkie gole Pelego padły w 92 meczach.

Najlepsi strzelcy w historii reprezentacji Brazylii:

Neymar (79 goli) Pele (77) Ronaldo (62) Romario (55) Zico (48) Bebeto (39) Rivaldo (35) Jairzinho, Ronaldinho (33) Ademir, Tostao (32)

