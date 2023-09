Co za słowa o Robercie Lewandowskim?! Legendarny piłkarz złożył mu hołd

Robert Lewandowski ma już 35 lat, co oznacza, że jest bliżej niż dalej końcówki kariery na najwyższym poziomie. Polski napastnik nie potrafi określić, kiedy dokładnie ma zamiar odwiesić korki na kołek, jednak niedawno powiedział, że przed mistrzostwami Europy w 2024 roku podejmie decyzję, co do gry w reprezentacji Polski. Oczywiście wszyscy mają szczerą nadzieję, że będzie ona jak najdłuższa, ale nic nie trwa wiecznie. Nawet legendy chylą przed nim czoła.

Lothar Matthaeus oddał hołd Robertowi Lewandowskiemu

Robert Lewandowski to w dalszym ciągu najlepszy napastnik, jaki kiedykolwiek biegał w koszulce z białym orzełkiem na piersi. Statystyki Polaka mówią same za siebie. W 143 meczach dla reprezentacji Polski strzelił 81 bramek, w tym zdecydowana większość z nich to gole strzelone reprezentacjom z najlepszej 50-tki rankingu FIFA. Ostatnie spotkanie Polacy rozgrywali przeciwko Wyspom Owczym, które są nisko notowane we wspomnianym zestawieniu, ale to właśnie RL9 zdobył dwa decydujące o wyniku trafienia.

Wyczyny Polaka śledzone są przez ekspertów i legendy piłkarskie z całego świata. Nie trzeba chyba wspominać o jego dokonaniach w Borussii Dortmund, Bayernie Monachium i FC Barcelonie, bo to tam wykreował się na jedną z najlepszych „dziewiątek” świata. Nie umknęło to uwadze Lothara Matthaeusa, który w wywiadzie dla „Super Expressu” jasno stwierdził, że Robert Lewandowski jest jednym z najlepszych napastników, których widział i bardzo ceni sobie jego umiejętności.

– Chylę przed nim czoła. Jest ciągle odpowiednio zmotywowany, ma poukładane życie prywatne. Na boisku i poza nim jest wzorem do naśladowania. Od 16 lat gra na wysokim poziomie i jest ceniony nie tylko w Polsce, ale też w Barcelonie, gdzie był głównym celem transferowym i poprowadził ją do mistrzostwa, znowu strzelił najwięcej goli, a to są argumenty decydujące o tym, że Robert Lewandowski wciąż jest piłkarzem robiącym ogromną różnicę – powiedział legendarny pomocnik Bayernu Monachium i reprezentacji Niemiec.

