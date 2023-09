Sławomir Peszko podejmie się nowego zadania. To absolutna sensacja

Sławomir Peszko zakończył karierę zawodniczą 5 czerwca 2023 roku i od tamtej pory najczęściej mówi się o nim, jako jednej z twarzy gali freak fightowej Clout MMA. 38-letni były piłkarz wciąż pozostaje aktywny w piłce nożnej, a losy jego ostatniego klubu, Wieczystej Kraków nie są mu obojętne. Od teraz rozpoczyna nową przygodę z krakowskim zespołem, ale tym razem na fotelu trenera.

Oficjalnie: Sławomir Peszko tymczasowym trenerem Wieczystej Kraków

To bezapelacyjnie jeden z najbardziej zaskakujących i nieoczekiwanych ruchów. Sławomir Peszko, który jeszcze do niedawna był aktywnym piłkarzem, nie ma żadnego doświadczenia w prowadzeniu pierwszej drużyny w roli trenera, a jednak zmagająca się z problemami Wieczysta Kraków, zwróciła się do niego o pomoc. Czym kierowali się szefowie klubu przy takim wyborze? Można się domyślać, że chodzi przede wszystkim o dobre relacje byłego reprezentanta Polski z obecnymi piłkarzami krakowskiego zespołu.

„Dziś Maciej Musiał przestał pełnić obowiązki I trenera Wieczystej Kraków. Dziękujemy za wkład w wyniku zespołu i życzymy powodzenia w dalszej karierze. Stanowisko pierwszego trenera tymczasowo objął Sławomir Peszko” — poinformowała Wieczysta Kraków na oficjalnej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Jednak trudno dziwić się reakcji władz, które zdecydowali się zwolnić Macieja Musiała. Dla drużyny, która występuje w trzeciej lidze, mającej w składzie takich piłkarzy, jak m.in. Jacek Góralski, Michał Pazdan, czy Thibault Moulin liczą się wyłącznie zwycięstwa i awans na kolejny szczebel rozgrywek. Natomiast pod wodzą byłego już trenera w bieżącej kampanii Wieczysta w ośmiu meczach zgarnęła 15 punktów, co daje jej obecnie szóste miejsce. Sławomir Peszko zadebiutuje w meczu z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, który odbędzie się 22 września o godz. 19:30.

