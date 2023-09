Sławomir Peszko optymistyczny przed debiutem trenerskim. To ma być jego atut

Sławomir Peszko przez wiele lat brylował nie tylko na polskich, ale także i na zagranicznych boiskach. Były zawodnik Lecha Poznań, Lechii Gdańsk, FC Koln czy Wolverhampton ostatnie lata spędził grającej w niższych ligach Wieczystej Kraków. Trudno było uwierzyć w inną motywację do gry niż ta finansowa. Skrzydłowy mógł liczyć na ekstraklasowe wynagrodzenie grając w lidze okręgowej.

Sławomir Peszko zapowiada szybką grę Wieczystej Kraków

Peszko awansował z Wieczystą (zarządzaną przez krakowskiego biznesmena Wojciecha Kwietnia) najpierw do IV, a później do III ligi. W ostatnim sezonie klub pomimo wielkich transferów nie uzyskał awansu, za co posadą trenera zapłacił Wojciech Łobodziński (były trener Miedzi Legnica). Pomocnik postanowił jednak zakończyć karierę piłkarską, skupiając się na innych projektach, między innymi mieszanych sztukach walk.

Choć przed tym sezonem do klubu dołączyli kolejni byli reprezentanci – Michał Pazdan i Jacek Góralski – to Wieczysta nadal nie prezentuje oczekiwanego poziomu. Do tej pory w klub z Krakowa wygrał pięć i przegrał trzy spotkania sezonu III ligi grupy 4. To za mało dla Kwietnia, który szybko rozstał się z następcą Łobodzińskiego, Maciejem Musiałem. Teraz tymczasowo rolę trenera objął Peszko, który w rozmowie z TVP Sport stwierdził, że będzie chciał być typem szkoleniowca-motywatora.

– Nie lubię wolnego rozgrywania piłki. Wolę grać na połowie przeciwnika, o ile to możliwe. Mamy pewien plan i wspólnie ze sztabem – bo oni na pewno mi pomogą przy tym pierwszym meczu – wspólnie przygotujemy nasz sposób gry. Wspólnie też wybierzemy skład. Ja na razie będę chciał skupić się na roli motywatora, żeby wzbudzić u piłkarzy zaangażowanie i pasję – powiedział Peszko. – Zawsze dogadywałem się z ludźmi. Zobaczymy, czy tak samo będzie w roli trenera – dodał były reprezentant Polski.

Wieczysta walczy w III lidze

Wieczysta zajmuje trzecie miejsce w tabeli III ligi, tracąc punkt do prowadzącego Staru Starachowice. W następnej kolejce krakowianie zmierzą się na wyjeździe z KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski.

