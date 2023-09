Skandal na Podlasiu. Kibice Jagiellonii zaatakowali dzieci i ich rodziców

O tej sytuacji mówi już niemal cały piłkarski świat w Polsce. Młodzi piłkarze Akademii Piłkarskiej Talent ŁKS-u Łomża zostali nastraszeni przez kibica Jagiellonii Białystok, który miał krzyczeć do nich, że „mają wyp******ać” i nie mogą wyjść w swoich barwach z autokaru. Tym bardziej zaskakująca była reakcja ochrony, która zasugerowała jedynie, by zawodnicy zdjęli klubową odzież. Ostatecznie mecz nie doszedł do skutku, a autokar z młodymi piłkarzami opuścili teren stadionu eskortowani przez policję. Na tym nie koniec szokujących doniesień.

Młodzi piłkarze AP Talent ŁKS-u Łódź zastraszeni przez kibica Jagiellonii Białystok

Co więcej, ofiarami zastraszenia padli również piłkarze z rocznika 2010 oraz ich rodzice, którym kibice grozili, zwracając się tymi samymi zwrotami. Mecze pomiędzy AP Talentem, Jagiellonią Białystok oraz Radomiakiem Radom miały odbyć się 17 września i rozpocząć się o 12:30 na bocznym boisku Stadionu Miejskiego w Białymstoku. Tuż po zaistniałych okolicznościach władze Akademii Talentu ŁKS-u Łomża wydały oświadczenie, w którym zażądano wyjaśnień i reakcji od Podlaskiego Związku Piłki Nożnej.

„Wobec tych skandalicznych wydarzeń ŻĄDAMY od Podlaskiego Związku Piłki Nożnej stanowczej reakcji na zaistniałe incydenty. Przede wszystkim odpowiedzi na pytanie: kto wyznaczył termin rozgrywania meczów w rozgrywkach młodzieżowych w porze rozgrywania spotkania ekstraklasy. DOMAGAMY się zdecydowanej i ostrej reakcji związku” – napisano.

Podlaski Związek Piłki Nożnej czeka na dowody

Sport.pl skontaktował się z Podlaskim Związkiem Piłki Nożnej i otrzymano odpowiedź od jego prezesa, Sławomira Kopczewskiego. Zapowiedział on, że nie będą podejmowali konkretnych kroków, dopóki nie otrzymają konkretnych dowodów.

– Na razie mamy tylko oświadczenie klubu z Łomży. Nie chcę negować tego, że tam nie ma prawdy, natomiast trzeba spojrzeć na to z innej perspektywy w momencie, kiedy będziemy mieli dowody. Wydział Dyscypliny w naszym regionie spotyka się w środę 20 września. Ta sprawa na pewno zostanie przedyskutowana w jego trakcie – powiedział szef instytucji.

Czytaj też:

Ujawniono, co zrobił Fernando Santos po zwolnieniu z reprezentacji Polski. Ostry komentarz Zbigniewa BońkaCzytaj też:

Cezary Kulesza już wie, kto zostanie selekcjonerem. Tajna narada PZPN