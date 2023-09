Cezary Kucharski wbił szpilkę Cezaremu Kuleszy. Poszło o Roberta Lewandowskiego

Tematem numer jeden w polskich mediach sportowych jest zatrudnienie Michała Probierza na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Szkoleniowiec jest już po konferencji prasowej, podczas której został oficjalnie zaprezentowany w nowej roli, po czym udzielił kilku wywiadów, w tym m.in. dla TVP Sport. Trener przytoczył wówczas sytuację, w której, kiedy prowadził Jagiellonię Białystok, chciał sprowadzić do klubu Roberta Lewandowskiego. Do tych słów odniósł się Cezary Kucharski, który jednocześnie przywołał słowa Cezarego Kuleszy.

Michał Probierz nie wybiera się do Roberta Lewandowskiego

Tym, co interesowało dziennikarzy oraz kibiców w trakcie minionej konferencji prasowej był m.in. temat podejścia Michała Probierza do zawodników reprezentacji Polski. Padły pytania na temat tego, czy ma zamiar podróżować na mecze klubów, w których na co dzień grają Biało-Czerwoni. O to samo zapytano szkoleniowca w studiu TVP Sport, jednak trener zapowiedział, że choć zna się z Robertem Lewandowskim, w tej chwili nie poleci do Barcelony.

– Robertem Lewandowskim się znamy. Kiedyś chciałem ściągnąć go ze Znicza Pruszków do Jagiellonii. Nie udało się, teraz spotkamy się po latach. Ale jak mówiłem – nie lecę teraz do niego (przed powołaniami – przyp. red.), bo po prostu jest mało czasu – powiedział Michał Probierz.

Cezary Kucharski wbił szpilkę Cezaremu Kuleszy

Do przytoczonych słów odniósł się były menedżer Roberta Lewandowskiego, Cezary Kulesza. Zamieścił wpis, w którym nie tylko potwierdził to, co powiedział Michał Probierz, ale jednocześnie uchylił rąbka tajemnicy, jak przebiegały negocjacje pomiędzy Cezarym Kuleszą, który wówczas pełnił funkcję prezesa Jagiellonii Białystok. Chcąc przekonać Lewandowskiego do przejścia do Jagi, użył finansowych argumentów i... przekleństw.

„Potwierdzam: M. Probierz chciał Roberta Lewandowskiego. Pamiętam trudne rozmowy z prezesem Jagi Cezarym Kuleszą, który chciał przebić wszystkie oferty i nie rozumiał, jak mówiłem, że tu nie chodzi o pieniądze. Klął k…, że wszystkim chodzi o pieniądze a mi nie… 2 lata nie odbierał telefonu, dziś rozumie” – napisał Cezary Kucharski.

twitterCzytaj też:

Nowe twarze w sztabie szkoleniowym reprezentacji Polski. Wszystko już jasneCzytaj też:

Michał Probierz uciął spekulacje. Odniósł się do konkretnego zarzutu