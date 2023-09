W tym klubie Cristiano Ronaldo zakończy karierę. Kibice mogą być zawiedzeni

Cristiano Ronaldo nie przestaje zachwycać na boiskach ligi arabskiej. Od chwili przenosin do tamtejszej Saudi Pro League jest zdecydowanie najjaśniejszym jej punktem i spełnia zadania, jakie przed nim postawiono. Ponadto jest prekursorem trendu na transfery na półwysep arabski, na który w ostatnich miesiącach trafiło mnóstwo gwiazd. Dziś tę ligę ogląda się z czystą przyjemnością, nie tylko ze względu na występujące tam gwiazdy, ale także poziom, który wzrósł.

W tym klubie Cristiano Ronaldo zakończy karierę

Patrząc na grę Cristiano Ronaldo, można złapać się za głowę, kiedy uświadomimy sobie, że 5 lutego 2024 roku skończy 39 lat. Portugalczyk, który drugą połowę 2022 roku najchętniej wyrzuciłby z pamięci ze względu na osobistą tragedię i trudności w Manchesterze United, dziś znów błyszczy i prowadzi Al-Nassr do gry o najwyższe cele w azjatyckim futbolu. Jest najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie i choć jego kontrakt wygasa latem 2025, bardzo prawdopodobne, że zostanie na półwyspie arabskim dłużej.

Po ostatnim meczu na szczycie SPL, w którym klub CR7 zwyciężył 4:3 z Al-Ahli, posiadającym w składzie takie gwiazdy, jak m.in. Roberto Firmino, Allan Saint-Maximin czy Gabri Veiga, dziennikarz Abdulaziz Al-Osaimi przekazał, że pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki ma zamiar zakończyć karierę właśnie w Al-Nassr. „Najlepszy strzelec świata, najlepszy strzelec Arabów, najlepszy strzelec zespołu i światowa legenda przekazała władzom Al-Nassr, że chce, aby jego piłkarska kariera zakończyła się w tym klubie. Legenda nie będzie nosić innego logo” – czytamy na Twitterze.

Może to być zawód dla wielu kibiców europejskich, którzy chcieliby zobaczyć Cristiano Ronaldo jeszcze w tamtejszych ligach, jednak zważywszy na jego wiek i poziom życia w Arabii Saudyjskiej, może być o to trudno. Warto również przypomnieć, że przed przenosinami do klubu z Riyadhu wiele mówiło się o jego potencjalnym powrocie do Sportingu Lizbona, w którego koszulce chciałaby zobaczyć go jeszcze raz mama Portugalczyka.

