Superpuchar Europy zostanie rozegrany w Warszawie! Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia

Od kilku tygodni mówiło się o możliwości rozegrania Superpucharu UEFA na PGE Narodowym w Warszawie. Po raz ostatni mecz takiej rangi w Polsce oglądaliśmy w 2021 roku, kiedy to w Gdańsku Manchester United przegrał z Villarrealem w finale Ligi Europy.

Superpuchar UEFA zostanie rozegrany w Polsce!

We wtorek w Limassol odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego UEFA, który potwierdził doniesienia i przyznał Warszawie Superpuchar Europy. Zwycięzca Ligi Mistrzów z triumfatorem Ligi Europy o prestiżowe trofeum w Polsce zawalczy w 2024 roku.

– To dowód wielkiego zaufania, jakim obdarzyła nas UEFA. Jesteśmy dla całej społeczności piłkarskiej w Europie wiarygodnym i sprawdzonym partnerem. Bardzo się cieszymy, że w 2024 roku będziemy mogli zorganizować w Polsce kolejny finał jakże prestiżowych rozgrywek. Na starcie zwycięzcy Ligi Mistrzów z triumfatorem Ligi Europy będzie patrzył cały świat. To z pewnością wielki sukces polskiej federacji. Organizacja takich wydarzeń jest jednym z naszych celów, które konsekwentnie realizujemy – powiedział Cezary Kulesza, Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

PZPN: Rzadko się to zdarza

Ostatni raz w Warszawie mecz podobnej rangi odbył się w 2015 roku. Wtedy w stolicy Polski rozegrano finał Ligi Europy, w której zagrały Sevilla i Dnipro Dniepropietrowsk. Hiszpanie wygrali 3:2, a wynik tego spotkania otworzył Grzegorz Krychowiak. Przypomnijmy, w sezonie 2024/2025 Tarczyński Arena we Wrocławiu ugości finalistów Ligi Konferencji Europy.

– To dla nas bardzo dobry czas. Mamy za sobą mistrzostwa Europy do lat 21, mistrzostwa świata do lat 20, a przed nami, oprócz finału Ligi Konferencji Europy i meczu o Superpuchar Europy, także mistrzostwa Europy kobiet do lat 19. Rzadko się zdarza, by organizację tak wielu imprez międzynarodowej rangi powierzano tej samej federacji. Jest to dla nas wielki powód do dumy – oświadczył Łukasz Wachowski, Sekretarz Generalny PZPN.

