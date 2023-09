Reakcja na skandaliczną decyzję UEFA. Pierwsza federacja zapowiedziała weto

Po wybuchu wojny w Ukrainie Rosjanie zostali zbanowani na prawie każdej płaszczyźnie, nawet w sporcie. Choć sytuacja geopolityczna się nie poprawiła, Komitet Wykonawczy UEFA postanowił się wyłamać z tego postanowienia.

Reakcja na skandaliczną decyzję UEFA

Na oficjalnej stronie internetowej UEFA pojawiło się oświadczenie, w którym Unia Europejskich Związków Piłkarskich informuje o przywróceniu młodzieżowej kadry Rosji do rywalizacji międzypaństwowej z wytłumaczeniem. „Dzieci nie powinny być karane za czyny, za które odpowiedzialność ponoszą wyłącznie dorośli. UEFA jest głęboko przekonana, że piłka nożna nigdy nie powinna rezygnować z wysyłania przesłania pokoju i nadziei. Szczególnie bolesne jest to, że w wyniku utrzymującego się konfliktu pokolenie nieletnich zostaje pozbawione prawa do rywalizacji w międzynarodowej piłce nożnej” – czytamy.

Nie trzeba było długo czekać na pierwsze reakcje federacji piłkarskich. „The Times” poinformował, iż angielska FA odmawia gry z ponownie przyjętymi rosyjskimi drużynami juniorów

„Angielska FA będzie trzymać się swoich zasad pomimo decyzji UEFA o ponownym włączeniu rosyjskich drużyn do lat 17 do europejskich rozgrywek” – czytamy.

Rosjanie mają występować pod neutralną flagą

Brytyjscy dziennikarze podkreślili, że młodzieżowa reprezentacja Anglii odmówi gry z jakąkolwiek rosyjską reprezentacją juniorów w tym sezonie. Przypomnijmy, wszystkie rosyjskie drużyny piłkarskie zostały wykluczone z europejskich rozgrywek po zeszłorocznej inwazji.

Według oświadczenia UEFY rosyjskie drużyny młodzieżowe do lat 17. mają występować wyłącznie pod neutralną flagą oraz na neutralnym terenie. Zakazano również odgrywania rosyjskiego hymnu w trakcie spotkań. – Ciągłe zawieszenie UEFA przeciwko rosyjskim drużynom dla dorosłych odzwierciedla jej zaangażowanie w przeciwstawienie się przemocy i agresji. UEFA jest zdecydowana utrzymać to stanowisko do zakończenia wojny i przywrócenia pokoju.

Czytaj też:

Superpuchar Europy zostanie rozegrany w Warszawie! Potwierdziły się wcześniejsze doniesieniaCzytaj też:

Jednoznaczne zdanie Kuleszy i Bońka o decyzji Krychowiaka. Te słowa nie przejdą bez echa