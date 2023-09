Cezary Kulesza reaguje na decyzję. Stanowczy sprzeciw prezesa PZPN

UEFA znów wywołała olbrzymie kontrowersje. We wtorek ogłosiła przywrócenie młodzieżowej reprezentacji Rosji do rozgrywek międzynarodowych. Spotkało się to z dużym sprzeciwem państw członkowskich. Zareagował także Cezary Kulesza, który w imieniu PZPN po raz kolejny postawił federacji ultimatum.

Od wybuchu wojny w Ukrainie rosyjskie zespoły i reprezentacje nie mogą występować na arenie międzynarodowej. Polska od początku sprzeciwiała się jakimkolwiek próbom przywrócenia zespołów ze wschodu. Z tego też powodu nie rozegrała meczu barażowego o awans do mistrzostw świata, a Maciej Rybus, który związał się ze Spartakiem Moskwa Rubinem Kazań nie jest brany pod uwagę w kontekście występów w kadrze. Cezary Kulesza zareagował na decyzję UEFA Teraz temat występów rosyjskich reprezentacji na nowo ujrzał światło dzienne za sprawą decyzji UEFA, która postanowiła dopuścić kadrę do lat 17 do startów w europejskich rozgrywkach pod warunkiem zachowania neutralności i braku odgrywania hymnu. Aleksander Ceferin tłumaczył to tym, że dzieci nie są winne działaniom dorosłych, a brak możliwości ich występu może nosić przejawy dyskryminacji. Na stanowisko UEFA szybko zareagowało wiele państw. Zaczęło się od Angielskiego Związku Piłki Nożnej, który sprzeciwił się grze z Rosjanami. W ślad za nimi poszło wiele innych federacji. W środę do sprawy na Twitterze odniósł się Cezary Kulesza. Prezes PZPN poinformował, że jest zaskoczony oświadczeniem europejskiej federacji. Podtrzymał jednak weto dla występów przeciwko Rosji. „Z zaskoczeniem przyjąłem wczorajsze oświadczenie Komitetu Wykonawczego UEFA. Jeśli rosyjskie drużyny narodowe zostaną dopuszczone do rozgrywek nasze reprezentacje narodowe nie będą z nimi rywalizować. To jedyna słuszna decyzja” – napisał Kulesza na Twitterze. twitter Białoruś może występować w eliminacjach EURO 2024 Rosja nie występuje w kwalifikacjach do EURO 2024 w przeciwieństwie do Białorusi. Tamtejsza kadra i zespoły mogą występować w europejskich rozgrywkach, lecz nie na terytorium swojego kraju. Czytaj też:

