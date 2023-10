Znamy organizatorów Euro 2028 i 2032. UEFA zdecydowała

Komitet Wykonawczy UEFA zdecydował, kto zorganizuje mistrzostwa Europy w 2028 i 2032 roku. Co ciekawe, nie będą to pojedyncze państwa, tylko grupa co najmniej dwóch federacji piłkarskich.

We wtorek 10 października Komitet Wykonawczy UEFA zatwierdził gospodarza Euro 2028. Wcześniej w przestrzeni medialnej przewijały się informacje, że po wycofaniu kandydatury Turcji niemal pewne było, że ten turniej zorganizują Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia Północna i Irlandia. Teraz jednak Europejska Unia Piłkarska podała oficjalne informacje. UEFA zdecydowała ws. organizacji Euro 2028 i 2032 Ceremonia ogłoszenia odbyła się w siedzibie UEFA w Nyonie w Szwajcarii. Komitet wykonawczy potwierdził, że związki piłkarskie Wielkiej Brytanii z Irlandią zorganizują UEFA Euro 2028. Z kolei Włochy i Turcja, która się wycofała z kandydatury do organizacji mistrzostw Europy za pięć lat, postanowiły połączyć siły i zorganizują Euro 2032. Warto zaznaczyć, że zorganizować mistrzostwa Europy chciała również Rosja. Ostatecznie UEFA odrzuciła tę kandydaturę. Przypomnijmy ta federacja jest zawieszona po wybuchu wojny w Ukrainie. Piłkarze walczą o awans na Euro 2024 Obecnie trwają eliminacje do Euro 2024, które rozegrane zostaną w Niemczech. Polska walczy o awans w grupie E z Czechami, Albanią, Wyspami Owczymi i Mołdawią. Niestety po pięciu meczach zajmujemy czwarte miejsce z sześcioma punktami i tracimy do pierwszej Albanii cztery "oczka". Fatalne wyniki w eliminacjach sprawiły, że z posadą selekcjonera Biało-Czerwonych pożegnał się Fernando Santos. Portugalczyka zastąpił Michał Probierz, dla którego październikowe mecze będą pierwszymi na tym stanowisku. Miejsca, gdzie odbywały się poprzednie edycje mistrzostw Europy: 1960: Francja

1964: Hiszpania

1968: Włochy

1972: Belgia

1976: Jugosławia

1980: Włochy

1984: Francja

1988: Niemcy Zachodnie

1992: Szwecja

1996: Anglia

2000: Belgia i Holandia

2004: Portugalia

2008: Austria i Szwajcaria

2012: Polska i Ukraina

2016: Francja

2020: Pan-Europa (Azerbejdżan, Dania, Anglia, Niemcy, Węgry, Włochy, Holandia, Rumunia, Rosja, Szkocja, Hiszpania)

2024: Niemcy Czytaj też:

