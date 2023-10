Na nich zagłosuje Robert Lewandowski. Cezary Kucharski zdradził ulubioną partię napastnika

W niedzielę 15 października Polacy ruszą do urn, by oddać głosy na partie polityczne w wyborach parlamentarnych. Sportowcy rzadko chwalą się swoimi poglądami politycznymi, choć niedawno zrobiła to m.in. Justyna Kowalczyk-Tekieli, która ujawniła, na kogo odda swój głos. Teraz wyszło na jaw, na kogo głosować będzie Robert Lewandowski.

Cezary Kucharski ujawnił poglądy polityczne Roberta Lewandowskiego

W mediach społecznościowych można oglądać zażartą walkę pomiędzy wszystkimi ugrupowaniami politycznymi, które starają się o mandaty poselskie i senatorskie. Niedawno odbyła się debata polityczna, w której udział wzięli przedstawiciele kandydujących partii i wkrótce dowiemy się, kto wypadł najlepiej, choć pierwsze opinie pojawiły się niemal natychmiastowo. Internauci poszukują działań znanych osób, które niekoniecznie udzielają się politycznie, ale w takich chwilach mogą je poczynić.

I tak jeden z nich dostrzegł, że Robert Lewandowski na platformie TikTok udostępnił nagranie z udziałem Donalda Tuska. To natychmiastowo przyciągnęło uwagę innych fanów, ale też inne znane osoby. Sprawa dotarła również do byłego agenta kapitana reprezentacji Polski, Cezarego Kucharskiego, który na X (dawniej Twitter) „podał dalej” nagranie z dowodem na działania Lewandowskiego i zdradził, że jego były klient od zawsze popierał szefa Koalicji Obywatelskiej i oddaje na niego swoje głosy. „Lewy politycznie był od zawsze pro-Tuskowy. Brawo Robert” – napisał były napastnik Legii Warszawa.

Warto zauważyć, że nie jest to pierwszy raz, kiedy Robert Lewandowski wyraża swoje poglądy polityczne. Już za czasów gry dla Lecha Poznań wskazywał, że zdecydowanie bliżej mu do poglądów głoszonych przez Platformę Obywatelską niż Prawo i Sprawiedliwość.

Donald Tusk zareagował na te doniesienia

Wieści te rozeszły się na tyle szybko, że dotarły również do Donalda Tuska. Szef Koalicji Obywatelskiej udostępnił wpis Cezarego Kucharskiego na X, dopisując: „Nadchodzi czas pojednania”.

