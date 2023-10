Polityk PiS apeluje do Roberta Lewandowskiego. W tle współpraca z Lidlem

Robert Lewandowski nie wystąpi w październikowych meczach reprezentacyjnych. Nie oznacza to, że nie pozostaje na uwadze ludzi. Jeden z kandydatów do Sejmu z listy PiS-u apeluje do napastnika FC Barcelony o wsparcie. Sprawa ma związek ze współpracą gwiazdora z siecią sklepów spożywczych Lidl.

Reprezentacja Polski rozpoczyna nowy rozdział wraz z debiutującym w roli selekcjonera dorosłej kadry Michałem Probierzem. Podczas spotkań eliminacji mistrzostw Europy zabraknie kapitana Biało-Czerwonych, Roberta Lewandowskiego. Napastnik FC Barcelony nabawił się urazu, który co prawda nie wyklucza go na długo z gry, ale na tyle, by nie mógł wstawić się w Warszawie. Poseł PiS-u pisze list do Roberta Lewandowskiego Nieobecność Roberta Lewandowskiego wcale nie oznacza, że o piłkarzu Barcy się nie mówi. Nieoczekiwanie głośno się o nim zrobiło za sprawą listu polityka Prawa i Sprawiedliwości. Jerzy Szmit, polityk VIII kadencji, na łamach serwisu „Opinie Olsztyn” zaapelował do niego o pomoc w powstrzymaniu budowy centrum dystrybucyjnego sieci Lidl w Gietrzwałdzie w województwie warmińsko-mazurskim. Tamtejsza lokalna społeczność boi się, że budynek oszpeci krajowy krajobraz miejscowości, która jest znana z licznych pielgrzymek. Mieszkańcy gminy wychodzą na ulice, protestując przeciwko powstaniu centrum. Wójt tłumaczy zezwolenie potencjalnymi wpływami finansowymi i zatrudnieniem dla kilkuset osób. Jaki ze wszystkim związek ma Lewandowski? Piłkarz kadry i Barcelony jest wraz z żoną Anną twarzą Lidla, występując w spotach reklamowych sieci sklepów spożywczych. „Szanowny Panie Robercie zwracamy się do Pana z prośbą o zainteresowanie się sprawą. Gietrzwałd jest miejscem zachwycającym swoją harmonią i spokojem, dlatego tak ważne jest zachowanie jego charakteru dla przyszłych pokoleń Polaków. Pana głos w obronie Gietrzwałdu z pewnością zostałby rozważony przez kierownictwo sieci" – napisał Szmit w liście otwartym do „Lewego”. Gietrzwałd miejscem pielgrzymek Gietrzwałd to jedyne miejsce objawień Matki Boskiej na terenie Polski, które zostało oficjalnie zatwierdzone przez kościół. Co roku miejscowość oddaloną o niecałe 20 kilometrów od Olsztyna odwiedzają tysiące wiernych. Czytaj też:

Szokujące wyznanie Josue ws. afery w Alkmaar. Przedstawił nowe faktyCzytaj też:

Sebastian Szymański na radarze wielkich klubów. Już teraz jest wart fortunę