Robert Lewandowski spełnił obywatelski obowiązek. Dodał wymowne zdjęcie

Robert Lewandowski pozostał w Barcelonie na czas rekonwalescencji po odniesionej kontuzji w meczu FC Barcelona – FC Porto. Kapitan reprezentacji Polski ma uszkodzoną kostkę w lewej nodze, przez co nie jest do dyspozycji Michała Probierza w trwającym zgrupowaniu. Nie zagrał z Wyspami Owczymi i zabraknie go także w meczu z Mołdawią, w którym selekcjoner prawdopodobnie dokona kilku roszad. W międzyczasie „Lewy” nie zapomniał o obywatelskich obowiązkach.

Robert Lewandowski wziął udział w wyborach parlamentarnych

Były napastnik m.in. Lecha Poznań, Borussii Dortmund i Bayernu Monachium nie zapomniał, jak ważną datą dla Polski jest 15 października 2023 roku. Nie chodzi jedynie o mecz Polaków z Mołdawią, ale przede wszystkim o wybory parlamentarne, w których Polacy wybiorą swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu, a także wziąć udział w przeprowadzonym referendum. Robert Lewandowski stanął już przed urną, o czym poinformował, zamieszczając zdjęcie w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że jeszcze kilka dni przed wyborami rozgorzała dyskusja związana z poglądami politycznymi kapitana reprezentacji Polski. Jeden z fanów zauważył, że napastnik FC Barcelony „podał dalej” w platformie TikTok nagranie z Donaldem Tuskiem, co poniekąd było potwierdzeniem tego, o czym mówił jeszcze w trakcie gry dla Lecha Poznań, że popiera Platformę Obywatelską. Tę tezę potwierdził też jego były agent Cezary Kucharski, a sama wiadomość dotarła także do szefa Koalicji Obywatelskiej, który udostępnił ją na swoim koncie.

W niedzielę, 15 października o godz. 20:45 reprezentacja Polski zmierzy się w meczu eliminacji do mistrzostw Europy z Mołdawią na PGE Narodowym.

