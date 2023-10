Tyle Leo Messi zarabia w MLS. Nie ma sobie równych

Po wypełnieniu kontraktu z PSG wydawało się, że Leo Messi wróci do FC Barcelony i będzie występował w Blaugranie razem z Robertem Lewandowskim. Ostatecznie mistrz świata z Kataru zdecydował się na zaskakujący ruch. Argentyńczyk odrzucił miliony z Arabii Saudyjskiej i trafił do klubu Davida Beckhama w MLS, gdzie mógł liczyć na gwiazdorski kontrakt.

Ujawniono zarobki Leo Messiego

Jak poinformowało Stowarzyszenie Zawodników MLS, roczne wynagrodzenie Lionela Messiego z tytułu kontraktu z Interem Miami wynosi nieco ponad 20,4 miliona dolarów. Jak wyliczyła agencja AP Argentyńczyk zarabia dwa razy więcej niż cała drużyna Orlando City razem wzięta, która ma najniższą pensję w lidze. Mistrz świata z Kataru stanowi 4 proc. całkowitego wynagrodzenia MLS wynoszącego 501,9 miliona dolarów.

Tę kwotę 20,4 mln dol obejmuje to, co Messi otrzymuje z umowy MLS, która obowiązuje do sezonu 2025, w tym wszelkie premie marketingowe i opłaty agenta. Nie uwzględniają one żadnych dodatkowych umów z drużyną lub jej podmiotami stowarzyszonymi, ani żadnych premii za wyniki.

Argentyńczyk nie ma sobie równych

Leo Messi jest niekwestionowanym liderem w MLS pod względem zarobków. Na drugim miejscu plasuje się Włoch Lorenzo Insigne z Toronto FC – 15,4 mln, a na kolejnych pozycjach są Xherdan Shaqiri z Chicago Fire – 8,15 mln dolarów, Javier Hernández z LA Galaxy – 7,44 mln dolarów, Federico Bernardeschi z Toronto – 6,29 mln dolarów i Sebastián Driussi z Austin – 6 mln dolarów.

Drugim najlepiej zarabiającym piłkarzem Interu Miami jest Josef Martinez – 4,39 mln dolarów. Dwóch byłych kolegów Messiego z Barcelony, którzy dołączyli do niego w Miami, otrzymuje znacznie mniej. Pomocnik Sergio Busquets inkasuje około 1 775 000 dolarów, a obrońca Jordi Alba ok. 1,25 miliona dolarów.

