Turcy wezwali agenta Sebastiana Szymańskiego. Chodzi o piłkarza

Sebastian Szymański występuje w Fenerbahce Stambuł. Klub wygrał o niego rywalizację z odwiecznym rywalem – Galatasaray, który interesował się nim na początku sezonu. Były piłkarz Feyenoordu notuje kapitalny początek w nowym klubie, do którego trafił w letnim okienku transferowym.

Kapitalny początek Sebastiana Szymańskiego w Fenerbahce

Reprezentant Polski do tej pory strzelił osiem goli i cztery asysty w 16 meczach w żółto-granatowej koszulce. Pomocnik trafił do Turcji za 9,75 mln euro, ale kapitalne występy sprawiły, że jego wartość rynkowa już wzrosła do 18 mln euro.

Dobre występy sprawiły, że zawodnikiem zaczęły interesować się europejskie potęgi, na czele z Fiorentiną, Liverpoolem i Napoli. W jednej z konferencji prasowych, cytowanych przez takvim.com.tr wyznał, że nie jest łatwo wykazać się w nowym zespole. – Jednak szczerze mówiąc, też nie spodziewałem się, że odniosę taki sukces. Pracuję na więcej – dodał.

Mariusz Piekarski został pilnie wezwany do Stambułu

Według doniesień tureckich mediów agent polskiej gwiazdy Mariusz Piekarski został pospiesznie zaproszony do Stambułu. Ma to dotyczyć zainteresowania innych klubów Sebastianem Szymańskim. „Zarząd Fenerbahce zaprosił menadżera zawodnika do Stambułu, aby zapobiec zaprzątaniu sobie głowy potencjalnym ofertom dla polskiego piłkarza” – czytamy.

Mówi się, że na spotkaniu z Piekarskim planowane jest przedłużenie kontraktu. Polakowi mają zostać przedstawione nowe warunki. W grę wchodzi nawet podwyżka.

Po ośmiu kolejkach tureckiej ekstraklasy Fenerbahce jest liderem z kompletem 24 punktów. Żółte kanarki mają dwa punkty przewagi nad drugim Galatasaray. W tym sezonie Turcy występują również w Lidze Konferencji Europy. Po dwóch kolejkach zajmują pierwsze miejsce w grupie H. Za nimi plasują się Nordsjelland, Ludogorets i Spartak Trnava.

