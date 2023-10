Kosta Runjaić winny kryzysu Legii Warszawa. Odważna diagnoza

Jasne jest, że sporcie zwyczajnie nie da się zawsze utrzymywać wysokiej formy. Dołki przytrafiają się każdemu, ale zawsze rezonują mocniej, gdy dotyczą tych mocniejszych drużyn – tak, jak na przykład Legii Warszawa w skali polskiej. Wojskowi przegrali ostatnio cztery mecze z rzędu i już mówi się o ich kryzysie. Pytanie jednak, z czego on wynika i kto zawinił, że w ogóle się pojawił? Marek Jóźwiak wskazał na konkretną osobę oraz przyczynę.

Legia Warszawa w kryzysie

Nie da się ukryć, że problem jest palący. Już dziś, 26 października, wicemistrzowie naszego kraju rozegrają kolejne starcie w fazie grupowej Ligi Konferencji. Przeciwnikami stołecznej ekipy będzie Zrinjski Mostar z Bośni i Hercegowiny. Legii Warszawa bardzo potrzebne są trzy punkty, jeśli chce myśleć o wyjściu z grupy. Obecna sytuacja w zespole z Łazienkowskiej jednakże nie napawa optymizmem.

Oczywiście faktem jest również to, iż w minionych tygodniach drużyna Kosty Runjaicia nie miała najłatwiejszego kalendarza. Z drugiej strony jednak, jeśli chcesz walczyć o najwyższe laury, musisz wygrywać także z tymi trudniejszymi przeciwnikami. Tymczasem Wojskowi mieli problemy już w starciu z Pogonią Szczecin, które ostatnie wygrali 4:3. Potem jednak przyszły porażki kolejno z Jagiellonią Białystok (0:2), AZ Alkmaar (0:1) i Rakowem Częstochowa (1:2). Ostatnio zaś wicemistrzowie Polski zostali rozbici aż 0:4 we Wrocławiu przez miejscowy Śląsk.

Trener Legii Warszawa się pogubił

Skąd to nagłe załamanie formy w stołecznej drużynie? Z diagnozą przychodzi Marek Jóźwiak, znany ekspert telewizyjny i jednocześnie dawny piłkarz Legii Warszawa. – Myślę, że te cztery mecze przegrane z rzędu biorą się z tego, że trener Runjaić próbuje rotować składem i wychodzi mu to z różnym skutkiem – stwierdził w rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl.

Marek Jóźwiak wątpi w to, czy trener Wojskowych słusznie czyni, iż tak często oraz obficie zmienia wyjściową jedenastkę. Z jednej strony ekspert zauważa, że kadra jest całkiem szeroka, aczkolwiek wątpi w jakość poszczególnych graczy. Konkretnych nazwisk jednak nie wymienił. Zauważył, że gdy zespół wychodzi na mecz bez swoich liderów, to ich zastępcy nie są w stanie zaprezentować odpowiedniego poziomu i zagwarantować zwycięstw. – A w Legii nie przejdzie to, że byłeś dobry wczoraj. W Legii musisz być dobry cały czas, każdego dnia – podsumował.