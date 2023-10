Znakomite wieści po meczach Rakowa i Legii. Polska piłka z ważnym awansem

Pojedynek Rakowa Częstochowa ze Sportingiem CP przez długi czas utrzymywał się na korzyść gości, ale w drugiej połowie Fabian Piasecki strzelił gola dającego wyrównanie. Choć Rakowowianie przeważali, to nie zdołali przechylić szali na swoją korzyść. Z kolei zwycięstwo Legii Warszawa nad Zrinjskim Mostarem przerwało ich fatalną passę czterech porażek z rzędu. To przybliża Polskę do osiągnięcia pewnego celu.

Polska piłka awansowała w krajowym rankingu UEFA. Co to oznacza?

Polska walczy o wywalczenie co najmniej 22. miejsca w krajowym rankingu UEFA, które pozwoli mistrzowi kraju na start od drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów od sezonu 2025/26. Potencjalne zajęcie 15. lokaty będzie wiązało się z kolejnymi korzyściami, jednak do tego jest jeszcze bardzo daleko. Pod koniec poprzedniego sezonu PKO BP Ekstraklasa była na 24. miejscu, po czym zanotowała awans na 21.

Teraz jest jeszcze lepiej, bowiem dzięki dobrym wynikom osiągniętym przez Raków Częstochowę i Legię Warszawa najwyższa klasa rozgrywkowa w Polsce przeskoczyła ligę chorwacką i plasuje się na 20. pozycji. Polska ma obecnie 23 625 punktów i dwie drużyny obecnie grające w europejskich pucharach. Chorwacja natomiast ma 23 025 i jedną drużynę aktywnie uczestniczącą. Na 22. pozycji plasuje się Cypr z 21 850 punktami, a za nim Szwecja z dorobkiem 21 500 punktów.

Remis Rakowa dał Polsce 0,25 punktu, a zwycięstwo Legii 0,5, czyli łącznie Polska zgromadziła 0,75 pkt. Sytuacja mogła być o wiele lepsza, gdyby Raków wykorzystał grę w przewadze (Sporting grał w osłabieniu od 7. minuty meczu). Warto zaznaczyć jednak, że był to ich pierwszy, historyczny punkt w fazie grupowej europejskich pucharów. Pewne jest też, że po następnej kolejce fazy grupowej europejskich pucharów Polska utrzyma 20. pozycję.

