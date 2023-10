Wiadomo, co z Basem Dostem. Piłkarz osobiście opowiedział o swoim stanie zdrowia

W ostatnim meczu holenderskiej Eredivisie doszło do dramatu. W doliczonym czasie gry Bas Dost, który był w środkowej strefie boiska upadł na murawę bez kontaktu z przeciwnikiem oraz piłką. Mimo to sędzie pozwolił kontynuować akcję AZ i potrzebował chwili, by przerwać grę.

Dramat na murawie. Bas Dost był reanimowany

Cała sytuacja działa się błyskawicznie. Medycy bardzo szybko wbiegli na boisko, a do nich zaraz dobiegli zawodnicy obu drużyn, którzy ich zasłonili. Chwilę później napastnik NEC Nijmegen został zniesiony na noszach, a arbiter tego spotkania przerwał to spotkanie przy wyniku 2:1 dla NEC.

Chwilę później w mediach pojawiały się informacje, że wszystko skończyło się pozytywnie, a napastnik odzyskał przytomność. Dost od razu został przewieziony do szpitala, gdzie przechodził wszystkie badania.

Bas Dost wysłał wiadomość do kibiców

Teraz po czasie sam napastnik przemówił do kibiców przez klubowe social media. NEC Nijmegen zamieściło na swoim Twitterze post z uśmiechniętym zawodnikiem, który ma wyciągnięty kciuk do góry.

„Mam się dobrze. Pomoc, którą otrzymałem na boisku, była fantastyczna. Jestem teraz w szpitalu i czuję się dobrze. Dziękuję za całe wsparcie!” – przekazał.

twitter

Bas Dost rozpoczynał swoją karierę w młodzieżowych drużynach Emmen. W 2008 roku przeniósł się do Heracklea Almelo za 300 tys. Euro. Po dwóch latach trafił do Heerenveen za prawie 10 razy więcej. Dobra postawa w tym klubie sprawiła, że w 2012 roku zasłużył na transfer do Wolfsburga za 7 mln.

Po czterech latach w Bundeslidze odszedł do Sportingu. Trzy lata później zdecydował się na powrót do Niemiec, tym razem do Eintrachtu Frankfurt. W wieku 31 lat trafił do FC Brugge za 4 mln euro. Po roku odszedł za darmo do Utrechtu, skąd później przeniósł się do NEC Nijmegen.

Czytaj też:

Jakub Moder wrócił do gry po ciężkiej kontuzji. Półgodzinny występ PolakaCzytaj też:

Kibice Legii Warszawa dawno nie byli tak źli. Okrzyki po porażce ze Stalą Mielec