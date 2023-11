Podwójny pech polskiego napastnika. Leczy kontuzje, klub nie przedłuży z nim kontraktu

Za najlepsze reklamy Polski w MLS robią obecnie Karol Świderski i Mateusz Klich. Pierwszy po przedwczesnym zakończeniu sezonu będzie trenować ze Śląskiem Wrocław, aby podtrzymać formę. Napastnik w swoim zespole, Charlotte FC, grał z Janem Sobocińskim, dla którego koniec zespołowych rozgrywek (brak awansu do playoffów) oznacza zakończenie współpracy. Jego kontrakt nie został przedłużony, przez co stanie się wolnym agentem.

Polski napastnik odchodzi z Portland Timbers

Po trzech latach pobytu w Portland z klubem żegna się także Jarosław Niezgoda. Napastnik trafił do Ameryki po latach występów w Legii Warszawa. Na początku radził sobie bardzo dobrze, będąc ważnym elementem zespołu z zachodu Stanów Zjednoczonych. Z czasem zaczęło jednak szwankować zdrowie. W ostatnich kilkunastu miesiącach jego kariera toczy się wokół walki o powrót do zdrowia.

Niezgoda w barwach Timbers już drugi raz zerwał więzadło krzyżowe. Po pierwszym powrocie nie pograł zbyt długo. Ostatni mecz rozegrał pod koniec sierpnia, gdy w meczu z Houston Dynamo musiał opuścić boisko po 23 minutach.

Powrót do treningów Niezgody planowany jest dopiero na okolice maja przyszłego roku, przez co Timbers postanowili nie przedłużać wygasającego z końcem roku kontraktu z 28-latkiem. Łącznie w Major League Soccer piłkarz rozegrał 77 spotkań (plus cztery w playoffach), zdobywając 19 bramek i 5 asyst.

Kariera Jarosława Niezgody

Portland Timbers zakończyli fazę zasadniczą w MLS na 10 miejscu, tracąc do miejsca dającego grę w barażach o punkt.

Jarosław Niezgoda rozpoczynał karierę w Wiśle Puławy, z której trafił do Legii Warszawa w 2016 roku. Spędził rok na wypożyczeniu w Ruchu Chorzów, po czym reprezentował barwy Wojskowych. Jest byłym młodzieżowym reprezentantem Polski.

