Najnowsze wieści ws. Neymara. Gwiazdor przeszedł operację

Neymar nie będzie dobrze wspominał meczu Brazylia – Urugwaj w ramach el. do mistrzostw świata. Nie dość, że Canarinhos przegrali 0:2, to największa gwiazda i najlepszy strzelec tej reprezentacji doznał groźnego urazu. 31-latek podczas jednej z akcji został wytrącony z biegu i w momencie upadku na murawę pojawił się na jego twarzy grymas bólu. Gwiazdor nie był nawet w stanie o własnych siłach zejść z boiska.

Neymar przeszedł operację rekonstrukcji więzadeł

Diagnoza była najgorsza z możliwych – zerwanie więzadła krzyżowego i uszkodzenie łąkotki. Po tym zdarzeniu Neymar opublikował na swoim Instagramie wpis, w którym przyznał, że to najgorszy dla niego moment. „Wiem, że jestem silny, ale tym razem będę potrzebował mojej rodziny i przyjaciół. Nie jest łatwo przejść przez kontuzję i operację, i to wszystko ponownie po czterech miesiącach. Mam wiarę, ale zostawiam to w rękach Boga. Dziękuję za wiadomości wsparcia i sympatii” – napisał jakiś czas temu.

Serwis France24.com poinformował, powołując się na agencję AFP, że Neymar przeszedł w czwartek zabieg w szpitalu w swojej rodzinnej Brazylii. „Operacja zakończyła się sukcesem. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku” – powiedział Rodrigo Lasmar, lekarz reprezentacji Brazylii, który przeprowadził operację.

„Miał rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego, a dwa urazy łąkotki zostały naprawione” – dodał cytowany przez France24.com.

Pierwsze słowa Neymara po operacji

Na temat zabiegu wypowiedział się również Neymar na swoim Instastories. W jednym z nich zamieścił swoje zdjęcie z dziećmi, które opatrzył podpisem: „Wszystko się ułoży”. W drugiej relacji Brazylijczyk zrobił sobie selfie ze szpitalną aparaturą.

„Wszystko się udało. Dzięki za wiadomości, a teraz skupiam się na powrocie do zdrowia” – czytamy.

Neymar najprawdopodobniej pozostanie w szpitalu Mater Dei w południowo-wschodnim mieście Belo Horizonte przez kolejny dzień lub dwa

