Karol Świderski chce odejść z MLS. Zdradził oczekiwany kierunek

Karol Świderski zakończył już sezon ligowy. Jego Charlotte FC nie awansowało do playoffów MLS, przez co już wcześniej piłkarze mogli rozjechać się do domów. Piłkarz reprezentacji nie ukrywa chęci transferu. Choć nie wszystko zależy od niego, to napastnik wskazał oczekiwany kierunek.

Karol Świderski podczas pierwszego zgrupowania kadry pod wodzą Michała Probierza daj się poznać jako ważna opcja w ataku. Piłkarz strzelił bramkę w zremisowanym 1:1 meczu eliminacji EURO 2024 przeciwko Mołdawii. Na co dzień przez ostatnie kilkanaście miesięcy napastnik z Rawicza rywalizował w barwach Charlotte FC w MLS. To może się wkrótce zmienić. Karol Świderski chce odejść z MLS Zespół 26-latka dosyć wcześnie zakończył sezon MLS. Brak kwalifikacji do playofffów (9. miejsce i przegrany baraż z New York Red Bulls) sprawił, że jeszcze przed ostatnim zgrupowaniem kadry Polski piłkarz mógł pozostać bez rytmu treningowego. Od tego uratował go Jacek Magiera i Śląsk Wrocław. Lider Ekstraklasy podał piłkarzowi pomocną dłoń, pozwalając mu na treningi z zespołem. Świderski dobrze sobie radził w Ameryce, lecz po dwóch sezonach gry (warto dodać, że w USA gra się systemem wiosna-jesień), piłkarz chce zmian. W rozmowie z portalem Meczyki stwierdził, że oczekuje transferu, choć zdaje sobie sprawę, że nie wszystko jest zależne od niego. Charlotte będzie chciało na nim zarobić, co oznacza konieczność niełatwych negocjacji. Świderskiemu widzi się gra w jednej z pięciu czołowych lig Europy. Oczekuję transferu. Wiem, że nie będzie to takie łatwe i nie jest powiedziane, że odejdę zimą z Charlotte, ale zrobię wszystko, żeby tak się stało. Mam nadzieję, że mój agent Mariusz Piekarski będzie mocno działał i coś znajdziemy. Fajnie byłoby trafić do ligi z TOP 5: Włochy, Hiszpania, ale dla średnich klubów z tych rozgrywek nie jest łatwo wydać 6-7 milionów euro. Mam nadzieję, że tyle będą chcieli u mnie w klubie i liczę, że nie będą żądać za mnie 10 milionów – powiedział napastnik reprezentacji Polski. Kariera Karola Świderskiego Od transferu do Stanów Świderski wystąpił w 61 meczach MLS, zdobywając 22 bramki i 9 asyst. Przed Charlotte grał w PAOK-u Saloniki i Jagiellonii Białystok. Czytaj też:

