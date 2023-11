Wielka tragedia w polskiej piłce. Nie żyje młody zawodnik znanego klubu

Oliwier Tadajewski występował w SMS-ie Olimpii Grudziądz od najmłodszych lat. Tam dorastał jako człowiek i jako piłkarz. Niestety w wyniku niefortunnego wypadku młodzieniec zmarł w szpitalu w poniedziałek 6 listopada.

Nie żyje Oliwier Tadajewski. Był zawodnikiem Olimpii Grudziądz

Jak przekazują przedstawiciele klubu, nastolatek został potrącony przez samochód na oznakowanym przejściu dla pieszych. Do zdarzenia doszło w piątek 3 listopada. — To był nasz wieloletni zawodnik, który był u nas od najmłodszych lat. Był to nieszczęśliwy wypadek i nawet nikt nie osądza i pewnie sprawca tego zdarzenia, przeżywa w tej chwili najgorsze momenty swojego życia — przekazał Michał Zawotny odpowiedzialny za marketing SMS-u Olimpii Grudziądz w rozmowie z „Gazetą Pomorską”.

Asp. Łukasz Kowalczyk przekazał, że sprawcą wypadku był 51-letni kierowca, który poruszał się w kierunku os. Strzemięcin samochodem osobowym marki Dacia. Wówczas uderzył w 17-letniego chłopaka oraz 16-letnią dziewczynę, którzy schodzili z przejścia dla pieszych w kierunku ul. Zachodniej. Oboje trafili do szpitala, jednak w znacznie cięższym stanie był chłopak. Lekarze w szpitalu w Grudziądzu walczyli o jego życie, jednak nie udało się go uratować i zmarł w poniedziałek 6 listopada.

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Olimpii Grudziądz wydała oświadczenie w mediach społecznościowych. „Nie umiera ten kto, pozostaje w sercu i pamięci bliskich... Oliwier, zawsze będziesz z nami” — czytamy. „Z wielkim bólem i żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas Oliwier Tadajewski – zawodnik Akademii Olimpii Grudziądz, a przede wszystkim dla wielu serdeczny przyjaciel i kolega. Rodzinie, bliskim oraz wszystkim, którzy znali Oliwiera wyrazy współczucia” – dodano na profilu grudziądzkiego klubu.

facebookCzytaj też:

Ogromna tragedia podczas treningu. Nastoletni Ukrainiec zmarł na miejscuCzytaj też:

Piotr „Spiderman” Zalewski nie żyje. Trafił do szpitala po ciężkim pobiciu