Dramat w rodzinie Neymara. Bandyci chcieli porwać jego dziecko

Neymar przeżywa bardzo trudne chwile swojego życia zawodowego i prywatnego. Pod koniec października doznał poważnego urazu kolana w meczu kwalifikacji do mistrzostw świata 2026, kiedy Brazylia mierzyła się z Urugwajem. Lekarze zdiagnozowali zerwanie więzadła krzyżowego i jego przerwa potrwa ok. ośmiu miesięcy, przez co może nie zagrać na Copa America 2024. Teraz doszło do kolejnego dramatu w codzienności 31-latka, jednak na tle rodzinnym.

Bandyci chcieli porwać dziecko Neymara

Jak informuje brazylijski dziennik O Globo, uzbrojeni włamywacze wdarli się na posesję partnerki Neymara, Bruny Biancardi z zamiarem uprowadzenia ich niedawno narodzonego dziecka. W tej chwili w domu znajdowali się jedynie rodzice kobiety, którzy musieli zmierzyć się z nie lada strachem. Lokalne media informują, że małżeństwo zostało związane przez bandytów, jednak nic im się nie stało. Na miejscu szybko zjawiła się policja, a jeden z niedoszłych porywaczy został złapany na gorącym uczynku i natychmiastowo aresztowany. Miał być nim jeden z mieszkańców osiedla w Cotia w stanie Sao Paolo, w którym doszło do włamania.

Ten sam mężczyzna wpuścił resztę napastników na teren domu Bruny Biacardi. To pozostali bandyci byli uzbrojeni i szukali w domu partnerki Neymara oraz ich córki. Funkcjonariusze policji zostali wezwani przez sąsiadów, którzy dostrzegli, że w domu matki dziecka brazylijskiego gwiazdora dzieje się coś złego. Dwaj przestępcy obrabowali dom z drogocennych torebek, zegarków i biżuterii. Udało im się zbiec, jednak ich tożsamość została bardzo szybko ustalona przez służby. Piłkarz arabskiego Al-Hilal zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym podzielił się swoimi odczuciami z zaistniałej sytuacji, ale też poinformował o śmierci swojej przyjaciółki.

„Smutne, dwie bardzo złe wiadomości. Najpierw był atak, którego doświadczyli rodzice Bru, ale dzięki Bogu, wszyscy mają się dobrze. Po drugie, śmierć przyjaciółki. Moje kondolencje dla całej rodziny. Niech Bóg przyjmie Luanę z otwartymi ramionami” – napisał Neymar na Instastories.

