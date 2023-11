Fundacja Legii z prestiżowym wyróżnieniem. Europa doceniła wsparcie dla Ukrainy

Świetne wieści napłynęły w kontekście unikatowego plebiscytu More Than Football Award. Przedstawiciele piłkarskich klubów europejskich wybierają działania, które mają na celu tzw. dobro społeczne. Tym razem wyróżnienie trafiło do Fundacji Legii.

Funkcjonowanie klubu piłkarskiego to nie tylko wyniki sportowe czy wsparcie dla następców i następczyń za sprawą szkolenia młodzieżowego. Bardzo istotnym elementem jest również działalność pozasportowa. W przypadku Legii Warszawa, mowa m.in. o działaniach, które podejmuje Fundacja Legii. Fundacja Legii z wyróżnieniem More Than Football Award Tym bardziej cieszy nagroda, która trafiła na ręce polskiej organizacji. Mowa o wyróżnieniu More Than Football Award. Fundacja Legii została doceniona przez European Football for Development Network, organizację zrzeszającą ponad 100 klubów piłkarskich z Europy. Nagrodzony został projekt #GotowiDoPomocyUchodźcomzUkrainy. – Zorganizowaliśmy punkt przyjmowania darów dla potrzebujących, pomagaliśmy w wyposażeniu punktu pomocy we Lwowie, doprowadziliśmy do utworzenia bezpłatnego punktu poradnictwa pracy, uruchomiliśmy program edukacyjno-integracyjny dla ukraińskich dzieci. Jesteśmy dumni ze wszystkich działań, które podjęliśmy przez te kilkanaście miesięcy […] Tę nagrodę dedykuję wszystkim pracownikom Fundacji. Bez ciężkiej pracy tych ludzi, dobro, które dotarło do potrzebujących, nie mogłoby zaistnieć. Ten laur cieszy, ale prawdziwą nagrodą dla nas była i pozostanie świadomość, że udało się pomóc ludziom, którzy tego oczekiwali – powiedziała po otrzymaniu wyróżnienia prezes Fundacji, Anna Mioduska. facebook Zwycięzcę tegorocznego konkursu ogłoszono podczas specjalnej konferencji Making Football Matter, która odbyła się w Atenach, na stadionie OPAP Arena. Legia Warszawa mocno wspierająca Ukrainę Warto wspomnieć, że w ramach wyróżnionego projektu wspomagano również ukraińskich sportowców. Zorganizowano także charytatywny „Mecz o pokój”, który odbył się na stadionie Legii przy ulicy Łazienkowskiej. Fundacja Legii poza wyróżnieniem otrzyma kompletne modułowe rozwiązanie sportowe Mini-Pitch System. Miniboisko pod marką klubu zostanie opracowane we współpracy ze zwycięską organizacją, EFDN i Musco. Czytaj też:

