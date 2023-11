Futbol, jaki znamy przestanie istnieć? Nadchodzą poważne zmiany

W ostatnich miesiącach, a nawet latach dochodziło do wielu kontrowersyjnych sytuacji z udziałem sędziów. Arbitrzy wielokrotnie byli obrażani, a nawet atakowani przez piłkarzy, za co byli karani. Teraz sytuacja może ulec zmianie, jednak na jeszcze większą niekorzyść zawodników. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie dojdzie do rewolucji, która będzie wpływać na przebieg meczów oraz potencjalne kary dla piłkarzy.

Nadchodzą duże zmiany w piłce nożnej

Międzynarodowa Rada Związków Piłkarskich (IFAB) zorganizowała spotkanie, podczas którego dyskutowano o rozwiązaniu problemu, jakim było obrażanie sędziów i przeszkadzanie w ich pracy. Zgodnie z nowym pomysłem organizacja planuje wprowadzić 10-minutowe zawieszenie dla piłkarza, który obraża arbitra w trakcie meczu. Co więcej, jedynym zawodnikiem drużyny, który miałby komunikować się z sędzią, byłby jej kapitan. Dyrektor generalny IFAB porównał taki system do innych dyscyplin sportowych.

„Wielu zawodników nie przejmuje się tym, że dostaną żółtą kartkę za powiedzenie czegoś nieodpowiedniego do sędziego. O wiele więcej będzie dla nich znaczyć, jeśli będą wiedzieć, że następne 10 minut spędzą poza boiskiem. Rozważana jest również opcja, w której tylko kapitan będzie mógł zwracać się do sędziego. Gracze, którzy agresywnie podchodzą do sędziego, nie mogą być dłużej tolerowani. Jeśli tylko kapitan będzie mógł podejść do sędziego, wyjaśni później swoim kolegom z drużyny, co dokładnie się stało. To działa dobrze w innych sportach, takich jak rugby i koszykówka” – powiedział Lucas Brood w rozmowie z „The Times”

Nie wiadomo, jaki będzie odbiór takiego pomysłu. Wiadomo, że sędziowie nie zawsze podejmują słuszne decyzje, dlatego frustracja zawodników sięga zenitu. Potencjalne zawieszenie kilku zawodników danej drużyny na dziesięć minut kary może być kluczowe dla końcowej fazy meczu.

