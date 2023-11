Tomas Pekhart niezadowolony z decyzji trenera. Mógł zagrać przeciwko Polsce

Reprezentacja Polski mocno szykuje się na ostatni mecz eliminacji EURO 2024. Starcie z Czechami może rozstrzygnąć o tym, czy zawodników Michała Probierza czeka walka w barażach o przyszłoroczny turniej w Niemczech. Zwycięstwo nad południowymi sąsiadami w stu procentach niczego nie przesądza. Niewiele brakowało a naprzeciwko Biało-Czerwonym mógłby wyjść piłkarz Legii Warszawa.

Tomas Pekhart niezadowolony z braku powołania na mecz z Polską

W przeciwieństwie do Polaków Czesi mają do rozegrania nie jeden, a dwa mecze. To oznacza, że w przypadku porażki z Biało-Czerwonymi i zwycięstwa z Mołdawią to oni wywalczą bilety do Niemiec. Istnieje również scenariusz, w którym to Mołdawianie awansują z drugiego miejsca kosztem obu ekip.

W składzie Jaroslava Silhavego na listopadowe zgrupowanie zabrakło Tomasa Pekharta. Napastnik Legii Warszawa w rozmowie z TVP Sport nie ukrywał niezadowolenia z braku powołania. Przedstawiał statystyki bramkowe, wedle których jest skuteczniejszym graczem od konkurentów w ataku. Co naturalne będzie kibicować swojej kadrze, ale trzyma również kciuki za dobre występy kolegów z Legii Warszawa – Pawła Wszołka i Bartosza Slisza.

– Mam otwartą relację z trenerem i jesteśmy w kontakcie, ale teraz zdecydował się na kogoś innego. Muszę respektować jego decyzję, ale nie jestem zadowolony, że mnie nie będzie. Zdobyłem dziesięć bramek, a więc więcej od zawodników, którzy zostali powołani – powiedział Pekhart. – Mamy niełatwy okres, trochę jak u was. Miesiąc wcześniej były rozmowy z trenerem. Nie było wiadomo czy pozostanie, później zdecydowano, że skrócono jego kontrakt do najbliższych dwóch meczów, a potem będzie wiadomo, jaka będzie jego przyszłość – dodał o sytuacji w kadrze Czech napastnik Legii Warszawa.

Polska zagra z Czechami w eliminacjach EURO 2024

Mecz Polska – Czechy w ramach eliminacji EURO 2024 rozpocznie się w piątek, 17 listopada, o godzinie 20:45. Cztery dni później Biało-Czerwoni w ramach sparingu podejmą Łotyszy.

