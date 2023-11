PZPN żąda przeprosin od dziennikarza. Jego słowa wywołały poruszenie

Piotr Żelazny to znany dziennikarz sportowy, który jest autorem m.in. magazynu „Kopalnia”. Na co dzień jest także ekspertem Viaplay, w którym występuje jako ekspert. W niedzielę 12 września w serwisie „X”, czyli dawnym Twitterze, zamieścił wpis o treści: „Czy związek, którego wielka reforma polega na tym, że pijani działacze będą teraz wchodzić innym wejściem do samolotu, może komukolwiek stworzyć odpowiednie warunki do pracy?”. To te słowa tak poruszyły włodarzy PZPN.

Polski Związek Piłki Nożnej żąda przeprosin od Piotra Żelaznego

Słowa dziennikarza nawiązywały do skandalu, który wybuchł podczas lotu reprezentacji Polski z Kiszyniowa do Warszawy. Mowa o pamiętnym meczu, w którym kadra prowadzona ówcześnie przez Fernando Santosa w kompromitującym stylu poległa 2:3. Piłkarze mieli być zniesmaczeni zachowaniem niektórych gości, zaproszonych na pokład maszyny przez Polski Związek Piłki Nożnej. W związku z tamtymi wydarzeniami władze organizacji zdecydowali, że w przypadku następnych lotów piłkarze zostaną oddzieleni od delegacji i reszty gości.

Zdaniem szefów PZPN-u wpis Piotra Żelaznego narusza dobra osobiste organizacji. Dziennikarz opublikował wpis w serwisie „X”, w którym pokazał, jakie pismo przesłali mu prawnicy Polskiego Związku Piłki Nożnej. „Tymczasem PZPN nie potrafi awansować z najsłabszej grupy w historii eliminacji Euro, ale umie grozić procesem za bekowanie z wódy i pijanych działaczy. Swoją drogą taki proces może być mega śmieszny” – napisał, jednocześnie zapowiadając, że nie będzie kasować niczego ze swoich mediów społecznościowych i mówił wyłącznie o prezesie Cezarym Kuleszy.

PZPN zareagował na słowa Piotra Żelaznego

Na oficjalnej stronie pzpn.pl pojawiło się oświadczenie, w którym zareagowano na słowa Piotra Żelaznego.

„Jak każda organizacja w naszym kraju mamy prawo do ochrony własnego wizerunku. Szanujemy dziennikarzy, ich prawo do krytyki i oceny naszych działań. Nie możemy jednak przejść obojętnie od wpisów i wypowiedzi, które nie noszą znamion krytyki dziennikarskiej, a są po prostu hejtem skierowanym w największy związek sportowy w naszym kraju. Pan Piotr Żelazny w swoim wpisie, nagraniu oraz audycji opublikowanej w portalu Onet naruszył dobro organizacji, obrażając PZPN, dziesiątki tysięcy działaczy piłkarskich pracujących w tysiącach klubów, ludzi pracujących na co dzień w związku oraz wszystkich naszych partnerów. Nie ma i nie będzie naszej zgody na szkalowanie środowiska piłkarskiego” – czytamy.

