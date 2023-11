Zaskakująca decyzja selekcjonera. Zrobił to po awansie na Euro

Po tym jak reprezentacja Polski straciła szanse na awans do Euro 2024 w starciu z Czechami, to właśnie oni stanęli przed szansą wywalczenia biletu do Niemiec. Na ich drodze próbowali stanąć Mołdawianie, którzy byli rewelacją tych eliminacji. Tuż przed tym meczem nasi południowi sąsiedzi mieli trochę problemów, bo trzech zawodników wybrało dyskotekę zamiast regeneracji, w związku z czym musieli opuścić zgrupowanie.

Zaskakująca decyzja po wywalczeniu awansu na Euro

Te zawirowania nie przeszkodziły Czechom w postawieniu kropki nad "i". Podopieczni Jaroslava Silhavego wygrali 3:0 i przypieczętowali zajęcie drugiego miejsca w grupie. Po tym spotkaniu selekcjoner naszych południowych sąsiadów zaskoczył. Po ostatnim meczu eliminacyjnym i wywalczeniu awansu na Euro oświadczył, że to jego ostatni mecz na ławce rezerwowych w kadrze. „Chciałbym podziękować chłopakom za to, jak po tych wszystkich wydarzeniach poradzili sobie z meczem i osiągnęliśmy cel, jakim jest awans do mistrzostw Europy” – powiedział w rozmowie z CT Sport kilka minut po finałowym meczu z Mołdawią.

„Mimo tego, że jesteśmy szczęśliwi, przed meczem zdecydowaliśmy, że nie będziemy kontynuować gry w reprezentacji. Poinformowałem o tym prezesa FACR Petara Fouska. Presja była już ogromna, czasem nawet jej nie rozumiałem. To również miało wpływ na naszą decyzję” – kontynuował Silhavy.

Czeski trener musiał mierzyć się z presją i nieustanną krytyką

Czeski trener był w ostatnim czasie bardzo krytykowany, a lokalni dziennikarze domagali się wręcz jego odwołania po tym, jak wraz z piłkarzami mogli zaprzepaścić szansę na bezpośredni awans. W utrzymaniu posady do końca eliminacji pomogli mu polscy piłkarze, którzy remisując z Mołdawią, musieli zacząć oglądać się na wyniki innych zespołów.

„Jestem przekonany, że wykonaliśmy swoją pracę i pozostawiamy po sobie dobre rezultaty” – zakończył. Jaroslav Silhavy dołączył do reprezentacji Czech jesienią 2018 roku. Pod jego wodzą czescy piłkarze rozegrali łącznie 58 meczów. Najpierw w rozgrywanej Lidze Narodów uratował miejsce w Lidze B, a rok później awansował do EURO 2020. Z drugiej strony reprezentacja narodowa nie awansowała na Mundial

Do tej decyzji odniósł się także Petr Fousek, szef czeskiego związku piłkarskiego. „Przede wszystkim chcę wyrazić satysfakcję z faktu, że udało nam się dostać do Mistrzostw Europy. Trener Silhavy rozmawiał ze mną i poinformował mnie o swojej decyzji. Musimy mu podziękować zarówno za te kwalifikacje, jak i za ostatnie pięć lat, kiedy prowadził drużynę narodową i odnosił sukcesy na EURO 2020. Spekulacje na temat nazwiska nowego selekcjonera kadry narodowej są przedwczesne” – czytamy w komunikacie fotbal.cz.

Czytaj też:

Michał Probierz w końcu zabrał głos ws. Patryka Pedy. Rozwiał wszelkie wątpliwościCzytaj też:

Robert Lewandowski w centrum uwagi po wpadkach kadry. Michał Probierz zabrał głos