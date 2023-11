Marek Papszun może poprowadzić rywali Polaków. Jest na liście kandydatów

Marek Papszun niedawno przegrał walkę o fotel selekcjonera z Michałem Probierzem. Mimo to nie narzeka na brak zainteresowania. Zagraniczne media donoszą, że były trener Rakowa Częstochowa znalazł się na liście kandydatów do objęcia kadry ostatniego rywala Biało-Czerwonych. Jeśli tak by się stało, to od razu znalazłby się na EURO 2024.

Reprezentacja Polski cały czas musi drżeć o awans na EURO 2024. Po słabych eliminacjach, zakończonych na trzecim miejscu, Biało-Czerwonych czeka gra w barażach. Już wiadomo, że pierwszym rywalem będzie znacznie niżej notowana Estonia, która w kwalifikacjach zdobyła tylko punkt. Znacznie trudniej będzie w finale, gdzie ewentualnie zagrają z Walią lub kimś z trójki Finlandia/Islandia/Ukraina. Marek Papszun może poprowadzić kadrę Czech na EURO 2024 Polacy w walce o bezpośredni awans ulegli Albanii i Czechom. Ci drudzy do samego końca musieli walczyć o bilety do Niemiec. Najpierw pozbawili ich Polaków remisując w na Stadionie Narodowym. Kilka dni później pokonali 3:0 Mołdawię, rewelację eliminacji, przed własną publicznością, czym finalnie zapewnili sobie awans. Mimo to, po spotkaniu selekcjoner Jaroslav Silhavy ogłosił rezygnację z dalszej pracy. Czeskie media donoszą, że za dymisją stała częsta krytyka pracy selekcjonera. Punktem przełomowym miała być jednak afera alkoholowa, która wybuchła po meczu z Polską, gdy w Ołomuńcu trójka graczy mocno spożywała alkohol. Tamtejsza federacja musi znaleźć szkoleniowca, który szybko zbuduje zespół na EURO 2024. Serwis ruik.cz podaje, że jednym z kandydatów na selekcjonera południowych sąsiadów jest Marek Papszun. Polak pozostaje bez pracy od czasu odejścia z Rakowa Częstochowa po sezonie 2022/2023. Mistrz Ekstraklasy był przymierzany do wielu klubów, a także reprezentacji Polski. Walkę o posadę selekcjonera przegrał z Michałem Probierzem. Marek Papszun w gronie kandydatów na selekcjonera Czechów Oprócz Probierza, którego u południowych sąsiadów porównuje się do Jindricha Trpisovskiego (trenera Slavii Praga), kandydatami na selekcjonera Czechów mają być także David Holoubek, Ivan Hasek, Martin Svedik oraz Radoslav Kovac. Czytaj też:

