Grał w kadrze na EURO, teraz zmienia dyscyplinę. Nowy klub byłego reprezentanta

Wznawianie karier piłkarskich nie należy do czegoś nadzwyczaj popularnego. A co jeśli sportowiec wznawia ją, lecz w innej dyscyplinie? Były reprezentant Polski spróbuje sił w futsalu. Został oficjalnie zgłoszony do Futsal Ekstraklasy.

Reprezentacja Polski zakończyła zmagania o bezpośredni awans na EURO 2024. Zawodnikom Michała Probierza nie udało się wywalczyć już teraz biletów na turniej w Niemczech, lecz będą próbować sił w barażach. Przed laty na EURO 2008 wystąpił gracz, który teraz wznawia karierę. Nie w piłce nożnej, lecz w futsalu. Ostatnio z kolei pracował… w żeńskiej siatkówce. Były reprezentant Polski spróbuje sił w futsalu Adam Kokoszka przez lata uchodził za ważną postać defensywy swoich klubów. Przez lata reprezentował barwy Wisły Kraków, włoskiego Empoli, Polonii Warszawa, Śląska Wrocław, rosyjskiego Torpedo Moskwa, Zagłębia Sosnowiec czy Unii Tarnów. Ponadto zaliczył 11 występów w polskiej kadrze, w tym na mistrzostwach Europy 2008. W 2022 roku skończył z piłką poświęcając się pracy prezesa w Roleski Grupa Azoty Tarnów (obecnie Grupa Azoty Akademia Tarnowska). W roli prezesa funkcjonował przez sezon 2022/2023. Pożegnał się ze stanowiskiem kilka miesięcy temu, a teraz znów wraca do zawodowego sportu, jednakże w innej dyscyplinie. Piłkę nożną zamienia na futsal, czyli grę w hali. Pochodzący z Andrychowa obrońca został zgłoszony do Eurobusu Przemyśl, klubu Futsal Ekstraklasy – najwyższego szczebla ligowego w kraju. Informację potwierdził w mediach społecznościowych Łukasz Leski, rzecznik rozgrywek. Warto wspomnieć, że Kokoszka to niejedyny zawodnik Futsal Ekstraklasy z doświadczeniem występów w reprezentacji Polski na stadionie. W zespole Dreman Futsal Opole Komprachcice rywalizuje Waldemar Sobota, 17-krotny kadrowicz. twitter Eurobus Przemyśl walczy w Futsal Ekstraklasie Nowy klub Kokoszki zajmuje 10. miejsce w tabeli ligi. Ma sześć punktów przewagi nad Jagiellonią Białystok, pierwszą ekipą w strefie spadkowej. Czytaj też:

