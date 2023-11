Robert Lewandowski gorszy od innego polskiego snajpera? Liczby to potwierdzają

Robert Lewandowski w bieżącym sezonie dla FC Barcelony w LaLiga zdobył siedem goli w dwunastu meczach. Do tego Polak dołożył jedno trafienie w Lidze Mistrzów. Polak w październiku wypadł jednak na kilka tygodni z gry ze względu na kontuzję stawu skokowego. RL9 z pewnością dopiero wraca do wysokiej dyspozycji.

Adrian Benedyczak lepszy od Roberta Lewandowskiego

Tak to już jest w świecie piłki nożnej, że konkurencja nie śpi, tylko czekając na okazję przeskoczenia mistrzów. „Lewy” robiący dla Barcelony czy reprezentacji Polski swoje – to jedno – ale bramkostrzelni konkurenci wśród napastników całego świata, to drugie. Ciekawe zestawienie przygotował portal CIES Football Observatory Post.

Sporządzono bowiem ranking napastników, w którym wzięto pod uwagę m.in. skuteczność snajperów z niemal całego świata. Wyliczono tzw. wskaźnik wykończenia akcji wobec oddanych strzałów, brano pod uwagę również trudność rozgrywek, w których występuje dany zawodnik. Dodatkowo uwzględniono tylko tych napastników, którzy rozegrali minimum 720 minut w obecnym sezonie, w jednym zespole.

twitter

Kto na czele? Bez niespodzianek, Harry Kane z Bayernu Monachium. Za jego plecami Santiago Gimenez, gwiazda Feyenoordu Rotterdam. Podium uzupełnia Jude Bellingham z Realu Madryt. Jak wypadli Polacy? Co ciekawe, najwyżej w stawce wcale nie jest Robert Lewandowski. „Lewego” wyprzedza bowiem Adrian Benedyczak. Piłkarz, który występuje na co dzień w barwach włoskie Parmy (poziom Serie B), zdobył siedem goli w czternastu meczach. Najwyraźniej ma jednak większą skuteczność względem oddanych strzałów.

Jagiellonia Białystok ma swojego napastnika przed CR7

Przed Lewandowskim, który w zestawieniu jest w okolicach 80. miejsca na świecie, jest także Afimico Pululu. Angolski napastnik występujący w barwach Jagiellonii Białystok również może pochwalić się lepszymi liczbami od kapitana reprezentacji Polski. Co ciekawe, w zestawieniu od CIES Football Observatory Post Pululu wyprzedza również samego Cristiano Ronaldo, strzelającego dla saudyjskiego Al-Nassr.

